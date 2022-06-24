Українська співачка Камалія вирішила повернутися до України. Вона перебувала в Англії з чоловіком і доньками, але засумувала за мамою та близькими.

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Камалія повернулась до України

Повертаючись до України, Камалія вийшла у прямий ефір та поспілкувалась з шанувальниками. Вона зізналась, що була розчулена. Додамо, що наразі зірка приїхала до країни без дітей та чоловіка, однак хоче привезти їх після перемоги.

Я дуже сумувала за Україною! Прикро бачити на власні очі, як війна зруйнувала життя людей та їх будинки. Їду та знімаю вам, щоб ви також побачили й зрозуміли.. З нетерпінням чекаю день перемоги, коли зможу забрати своїх донечок до Києва. Моє серце не витримало, я повернулася додому,

– зізналась Камалія.

"Дуже хочу побачити свою мати та близьких! Готуюсь записати нову пісню і зняти на неї кліп. Після чого продовжу благодійні концерти в Європі на підтримку сімей, які постраждали від окупації", – додала зірка.

Камалія повернулась додому: дивіться відео

Камалія побувала в Чернівцях дорогою додому. Там вона зустрілась з дизайнерами, щоб розробити нові костюми для концертів. Співачка зізналась, що українським дизайнерам нема рівних.

"Примірка відбувалася у нас під час повітряної тривоги. Зараз в мене багато заходів та концертів за кордоном, тому я вирішила, що максимально хочу нести в маси українську культуру: в сценічних образах, в піснях та мові. Після того, як розпочалася війна, я прийняла рішення спілкуватися українською", – зізналась артистка.

Додамо, що нещодавно благодійний фонд співачки CARE FOR UKRAINE зібрав у Бельгії на аукціоні 6,5 мільйонів гривень на допомогу родинам, які постраждали від війни в Україні.

Також Камалія готується випустити нову пісню. Вона записала трек "Чекатиму" в Києві.