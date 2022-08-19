Про те, що зірка везе додому своїх доньок, Оля повідомила в мережі зранку, 19 серпня. На опублікованих відео в сторіс вона знімає дівчат з великими валізами, які тішаться, що скоро приїдуть у свої кімнати. Ймовірно, менша Аліса вже залишиться у Києві, адже через 2 тижні стартує навчання у школі.

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А от старша Маша, яка цьогоріч була випускницею, вступила на навчання у Велику Британію, тому для неї така мандрівка буде нетривалою.

"Нарешті мене цього разу взяли", – каже щаслива Маша у відеоролику своїй мамі.

Оля Полякова раніше розповідала, що її старша донька вчитиметься у BMus в Лондоні, що у Великій Британії. Їм запропонувати "безумовне" місце на рік часу (інтегрований ступінь). Співачка зізнавалась, що через війну не має коштів на навчання доньки. Маша прагнула навчатись у знаменитому коледжі Берклі, однак рік там коштує близько 40 тисяч доларів.

Додамо, що сама Оля вже була в Україні на початку липня – вона давала концерт у метро Києва. До цього вона кілька місяців жила на віллі у Франції у своєї подруги-росіянки – журналістки Ніки Білоцерківської. Співачка просила Зеленського, аби він надав її коліжанці громадянство України, що викликало обурення у соцмережах.