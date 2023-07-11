"Приїдемо разом до України": Камалія замилувала щасливими кадрами з чоловіком та доньками

Співачка Камалія показалася у компанії доньок та чоловіка. Зірка поїхала до Великої Британії, щоб відвідати останній дзвоник дівчаток. Крім того, Камалія анонсувала, що вони всією сім'єю приїдуть до України.

Нещодавно співачка оголосила, що збирається розлучитися зі своїм чоловіком Мохаммедом Захуром. Проте тепер Камалія замилувала щасливими кадрами з близькими.

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Співачка навідала 9-річних доньок – Мірабеллу та Арабеллу, які навчаються у Лондоні. Камалія у новому відео показалася з рідними людьми на шкільному подвір'ї та розповіла, що скоро приїде з дітьми до України.

Привіт з Лондона. У нас останній день навчання і розпочнуться літні канікули. Приїдемо до України усі разом!,

– повідомила артистка.

За її словами, дівчатка дуже сумують за Україною і мріють хоч ненадовго приїхати. "Тож, тато пообіцяв дуже скоро виконати їх невеличку мрію", – зізналася Камалія.

Шанувальники були у захваті від зіркової родини. Вони написали Камалії та її донькам приємні слова:

"Приємно дивитись на щасливу родину.. Заряджаєте позитивом! Нехай щастить дівчаткам і вам!"

"Яка ж Ви неймовірно чудова родина, щасти вам у всьому при здоровʼї, коханні. щасті і скоріше під мирним небом України".

"Дякую, що наша Україна завжди у вашому серці! Суперова сім'я".

"Гарних вам літніх канікул! Мирне небо над головою! Слава Україні".

"Дуже файні. Обожнюю вашу сім'ю".

"Які ви позитивні і гарні. Вітаю вас!"

"Ой, які ж позитивні, які милі, які хороші. Щасливого повернення до України".

Нагадаємо, що Камалія раніше зробила заяву про розлучення з чоловіком Захуром. Незважаючи на це, пара, яка вже разом 20 років, продовжує разом з’являтися на концертах, фестивалях та відпочинку.

Ба більше, на дні народженні співачки у травні мільярдер влаштував для неї розкішний сюрприз у Каннах та просто зі сцени назвав "коханою жінкою". Після чого Камалія й Захур під ручку з'явилися на Каннському кінофестивалі у парних образах.