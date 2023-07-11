Нещодавно співачка оголосила, що збирається розлучитися зі своїм чоловіком Мохаммедом Захуром. Проте тепер Камалія замилувала щасливими кадрами з близькими.

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Співачка навідала 9-річних доньок – Мірабеллу та Арабеллу, які навчаються у Лондоні. Камалія у новому відео показалася з рідними людьми на шкільному подвір'ї та розповіла, що скоро приїде з дітьми до України.

Привіт з Лондона. У нас останній день навчання і розпочнуться літні канікули. Приїдемо до України усі разом!,

– повідомила артистка.

За її словами, дівчатка дуже сумують за Україною і мріють хоч ненадовго приїхати. "Тож, тато пообіцяв дуже скоро виконати їх невеличку мрію", – зізналася Камалія.

Шанувальники були у захваті від зіркової родини. Вони написали Камалії та її донькам приємні слова:

"Приємно дивитись на щасливу родину.. Заряджаєте позитивом! Нехай щастить дівчаткам і вам!"

"Яка ж Ви неймовірно чудова родина, щасти вам у всьому при здоровʼї, коханні. щасті і скоріше під мирним небом України".

"Дякую, що наша Україна завжди у вашому серці! Суперова сім'я".

"Гарних вам літніх канікул! Мирне небо над головою! Слава Україні".

"Дуже файні. Обожнюю вашу сім'ю".

"Які ви позитивні і гарні. Вітаю вас!"

"Ой, які ж позитивні, які милі, які хороші. Щасливого повернення до України".

Нагадаємо, що Камалія раніше зробила заяву про розлучення з чоловіком Захуром. Незважаючи на це, пара, яка вже разом 20 років, продовжує разом з’являтися на концертах, фестивалях та відпочинку.

Ба більше, на дні народженні співачки у травні мільярдер влаштував для неї розкішний сюрприз у Каннах та просто зі сцени назвав "коханою жінкою". Після чого Камалія й Захур під ручку з'явилися на Каннському кінофестивалі у парних образах.