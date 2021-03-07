Камала Гарріс приголомшила елегантним образом у строгому костюмі: фото

Віцепрезидентка США Камала Гарріс для ділової зустрічі обрала елегантний образ. На засідання у Білому домі вона прибула в штанному костюмі темно-синього кольору.

Днями Камала Гарріс побувала на зустрічі з президентом США Джо Байденом, міністром транспорту Пітом Буттіджеджом та членами Палати представників. Нарада відбулася у Вашингтоні, в Овальному кабінеті Білого дому. Політичні діячі обговорили питання інфраструктури.

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Діловий look Камали Гарріс

Для робочої зустрічі віцепрезидентка обрала строге вбрання. Камала одягнула елегантний штанний костюм темно-синього кольору. Він складався зі штанів та піджака з великими кишенями, під яким була шовкова графітова блузка. Такий look жінка поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах.

Серед аксесуарів образ Камали доповнювало намисто на шиї, сережки та чорна захисна маска. Волосся Гарріс акуратно вклала, а на обличчі зробила красивий макіяж у коричневих відтінках.



Елегантний образ Камали Гарріс / Фото Getty Images



Елегантний образ Камали Гарріс / Фото Getty Images

Красиві аутфіти Камали Гарріс: