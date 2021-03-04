Перша леді США Джилл Байден вкотре підкорила бездоганним зовнішнім виглядом. Для чергового виходу вона обрала елегантну білу сукню та вишуканий піджак.

Джилл Байден під час кожного публічного виходу вражає неймовірним вбранням. Для чергової робочої зустрічі дружина американського президента обрала стильний аутфіт під час візиту до школи.

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Джилл Байден побувала в одній зі шкіл Сполучених Штатів Америки. Вона зазначила, що батьки прагнуть, аби діти продовжували навчання в школах. Саме тому перша леді США вирішила на власні очі побачити, які заходи запровадили в штатах Пенсільванія та Коннектикут для того, щоб школи були відкритими й під час пандемії коронавірусу.

Новий образ Джилл Байден

Дружина Байдена постала перед публікою в елегантній сукні білого кольору. Також вона одягнула вишуканий подовжений піджак. Такий look поєднала з бежевими туфлями-човниками на підборах. Образ Джилл вийшов дуже ніжним і весняним.

Волосся вона вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Серед аксесуарів аутфіт Байден доповнювали сережки та браслети. Також вона одягнула захисну маску в тон піджака. Таким чином перша леді показала, що необхідно дбати про своє здоров'я та користуватися засобами захисту.

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