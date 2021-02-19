Камала Гарріс продемонструвала елегантний образ у чорному костюмі: фото
Віцепрезидентка США Камала Гарріс приголомшила бездоганним образом. Вона взяла участь у відеоконференції, де постала у стильному та елегантному костюмі чорного кольору.
Джерело:Getty Images
Камала Гарріс стала учасницею відеоконференції, яка відбулася в залі Південного суду адміністративної будівлі Ейзенгауера в комплексі Білого дому у Вашингтоні. Віцепрезидентка вразила діловим аутфітом.
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Діловий look Камали Гарріс
Камала Гарріс продемонструвала вишуканий образ. Вона постала перед камерами у класичному костюмі чорного кольору. Вбрання складалося з піджака та широких штанів. Також віцепрезидентка США одягнула водолазку графітового кольору з чорною вставкою з мереживом у зоні декольте.
Такий look Камала поєднала з чорним взуттям на підборах. Волосся вона красиво вклала, а на обличчі зробила макіяж у коричневих відтінках. Закцентувала увагу на губах, які нафарбувала блиском. Гаррі довершила образ лаконічними сережками.
Елегантний образ Камали Гарріс / Фото Getty Images
Елегантний образ Камали Гарріс / Фото Getty Images
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