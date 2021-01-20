Обрана віцепрезидентка США Камала Гарріс для церемонії інавгурації 46-го американського президента Джо Байдена обрала вишукане фіолетове вбрання. Перед публікою вона з'явилась в пальті та приталеній сукні.

Просто зараз у Капітолії триває церемонія інавгурації Джо Байдена, повідомляє 24 канал. Для історичного публічного виходу віцепрезидентка США Камала Гарріс підібрала аутфіт від темношкірих американських дизайнерів Крістофера Джона Роджерса та Серхіо Хадсона. Молоді модельєри одягали Меланію Трамп, Мішель Обаму, а також Ріанну та Бейонсе.

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Образ Камали Гарріс на інавгурації Джо Байдена

56-річна політична діячка прибула в Капітолій у яскраво-фіолетовому приталеному пальто та лаконічній сукні в тон. Вбрання вона поєднала з чорними туфлями-човниками на невисоких підборах.

Look Камала Гарріс не обійшовся без улюблених прикрас з перлів – намиста та масивних сережок. Образ завершили чорні шкіряні рукавиці та захисна маска. Віцепрезидентка США з'явилась перед американцями з легкою хвилястою укладкою і денним макіяжем з широкими чорними стрілками.



Камала Гарріс на інавгурації Джо Байдена / Фото Getty Images



Камала Гарріс на інавгурації Джо Байдена / Фото Getty Images

Інавгурація Джо Байдена: дивіться пряму трансляцію 24 каналу