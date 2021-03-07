Вице-президент США Камала Харрис для деловой встречи выбрала элегантный образ. На заседание в Белом доме она прибыла в штанному костюме темно-синего цвета.

На днях Камала Харрис побывала на встрече с президентом США Джо Байденом, министром транспорта Питом Буттиджеджем и членами Палаты представителей. Совещание состоялось в Вашингтоне, в Овальном кабинете Белого дома. Политические деятели обсудили вопросы инфраструктуры.

Смотрите также Джилл Байден очаровала весенним образом в белом платье: фото

Деловой look Камалы Харрис

Для рабочей встречи вице-президент выбрала строгое платье. Камала надела элегантный штанний костюм темно-синего цвета. Он состоял из штанов и пиджака с большими карманами, под которым была шелковая графитовая блузка. Такой look женщина соединила с черными туфлями-лодочками на каблуках.

Из аксессуаров образ Камалы дополняло ожерелье на шее, серьги и черная защитная маска. Волосы Харрис аккуратно уложила, а на лице сделала красивый макияж в коричневых оттенках.



Элегантный образ Камалы Харрис / Фото Getty Images



Элегантный образ Камалы Харрис / Фото Getty Images

Красивые аутфит Камалы Харрис: