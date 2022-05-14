Kalush Orchestra зі сцени Євробачення-2022 закликав врятувати бійців "Азовсталі"

Представники України на Євробаченні-2022 Kalush Orchestra у фіналі звернулися до світової спільноти і закликали врятувати захисників Маріуполя, які зараз перебувають на заводі "Азовсталь".

Під час фіналу Євробачення-2022 у залі конкурсу відчувається шалена підтримка України. Kalush Orchestra попри можливу дискваліфікацію не побоялися сказати на весь світ про трагедію "Азовсталі".

Важливо Драйвові Kalush Orchestra підкорили публіку Євробачення-2022 у фіналі: відео виступу

Соліст колективу Олег Псюк після виступу подякував публіці та звернувся до світової спільноти врятувати захисників Маріуполя, які вже майже 3 місяці в оточенні продовжують героїчно обороняти місто.

Я хочу попросити у вас всіх. Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю. Допоможіть "Азовсталю". Зараз!

– сказав Олег.

Зазначимо, на останніх секундах мікрофон Олега хотіли виключити, оскільки слова було чути не чітко.

Kalush Orchestra закликали врятувати бійців Маріуполя: дивіться відео онлайн

Після виступу у першому півфіналі колектив розкритикували за те, що на конкурсі не згадують про трагедію в Маріуполі. Однак, згідно з правилами конкурсу, учасникам заборонено відкрито "політизувати" шоу, тому війну в Україні організатори стараються оминати. Тому, щоб уникнути дискваліфікації чи штрафу хлопці з гурту на сцені не говорили про війну в Україні. Натомість за день до другого півфіналу у своєму інстаграмі вони опублікували фото поранених бійців "Азосталю" та закликали організувати процедуру екстракції.

Директор гурту нагадав, що Kalush Orchestra вже стикнулися з політичною цензурою на конкурсі Євробачення-2022. Спочатку номер мав досить сильний і чіткий вираз про війну в Україні й чіткий меседж. Але його заборонили, посилаючись на політизацію. На Євробаченні заборонено згадувати про політику.

У фіналі хлопці ризикнути й на весь світ прокричали про той жах, який переживають захисники блокадного Маріуполя.