Найграндіозніша музина подія року Євробачення-2022 майже відгриміла. Невдовзі світ дізнається ім'я нового хітмейкера та володаря кришталевого мікрофону. Його оголосять у фіналі 14 травня після виступів усіх 25 конкурсантів.
Важливо Якщо на Євробаченні переможе Kalush Orchestra: 3 варіанти проведення наступного конкурсу
Оскільки з 24 лютого на всіх провідних каналах країни триває цілодобовий інформаційний марафон, то фінал Євробачення-2022 можна переглянути на UA: Культура, на діджитал-платформах Суспільного мовника, "Радіо Промінь" та навіть у застосунку "Дія". Його коментуватиме незмінний Тимур Мірошниченко. Цьогоріч уперше з бомбосховища.
Євробачення-2022: дивитися онлайн-трансляцію фіналу пісенного конкурсу
Важливо, Kalush Orchestra вийде на сцену гранд-фіналу під номером 12. Однак голосувати за своїх з України не можна. Українці, які зараз за кордоном, можуть підтримати реперів з номера мобільного оператора країни, в якій перебувають – зателефонувати чи надіслати смс.
Євробачення-2022 – порядок виступу учасників гранд-фіналу:
- Чехія: We Are Domi – Lights Off
- Румунія: WRS – Llámame
- Португалія: Маро – Saudade, saudade
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
- Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
- Франція: Алван і Ахез – Fulenn
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Вірменія: Роза Лінн – Snap
- Італія: Махмуд і Бланко – Brividi
- Іспанія: Шанель – SloMo
- Нідерланди: S10 – De diepte
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
- Литва: Моніка Лю – Sentimentai
- Азербайджан: Надір Рустемлі – Fade to black
- Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You
- Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together
- Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól
- Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
- Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
- Австралія: Шелдон Райлі – Not the Same
- Велика Британія: Сем Райдер – Space Man
- Польща: Охман – River
- Сербія: Констракта – In Corpore Sano
- Естонія: Стефан – Hope
Порядок виступів учасників фіналу Євробачення-2022 / Фото з сайту конкурсу