У ефірі телемарафону "Єдині новини" Микола Кучерявий розповів, що гурту Kalush Orchestra, який пройшов у фінал Євробачення-2022 і виступатиме під номером 12, заборонили показувати на сцені патріотичну постановку.

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Директор Kalush Orchestra прокоментував заборони для гурту на Євробаченні-2022

За словами Кучерявого, "Євробачення" – конкурс, на якому є досить багато заборон.

Спочатку наш номер мав досить сильний і чіткий вираз про війну в Україні й чіткий меседж. Але нам його заборонили, посилаючись на політизацію нашого номера,

– сказав він.

Як повідомив директор, організатори "Євробачення" аргументують це тим, що це перш за все музичний конкурс, а не Рада ООН або G7. Однак, вони розуміють свою місію і на кожному інтерв’ю, кожній людині говорять про те, що в Україні війна.

Відомо, що на Євробаченні заборонено згадувати про політику у будь-якому вигляді. Микола Кучерявий навів приклад з учасницею ісландського гурту Systu, яка вийшла на сцену із намальованим прапором України на руці. За словами директора, співачка хотіла виступити з великим прапором, але їй це заборонили організатори "Євробачення".

Оновлено: Гурт Kalush Orchestra на сцені Євробаченні-2022 у фіналі звернулися до світової спільноти та закликали врятувати захисників Маріуполя, які зараз перебувають на заводі "Азовсталь".