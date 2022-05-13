На Kalush Orchestra "накинулись" у мережі після того, як на пресконференції Олег Псюк не згадав про Маріуполь, лише загально окреслив проблеми в Україні на тлі російського вторгнення. Alina Pash та інші користувачі засудили їх за замовчування теми Маріуполя та "Азовсталі". Зокрема й львівський репер Otoy (В'ячеслав Дрофа), брат якого вважається зниклим безвісти на території заводу.
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Реакція Kalush Orchestra
Згідно з правилами конкурсу, учасникам заборонено відкрито "політизувати" шоу, тому війну в Україні організатори стараються оминати. Зокрема, Джамала розповідала, що її прохання виступити на Євробаченні в Італії неодноразово ігнорували. Аби уникнути дискваліфікації чи штрафу хлопці з гурту, ймовірно, теж не підіймали питання російсько-української війни.
Але за день до другого півфіналі музиканти опублікували у своєму інстаграмі допис, де розмістили фотографії поранених з "Азовсталю", автором яких став полк "Азов".
Ми просимо світових лідерів організувати екстракцію – гуманітарний коридор до третьої країни, щоб вони там перебували до кінця війни. Зараз маріупольська "Азовсталь" – це серце України. Допоможіть врятувати наших хлопців!
– написали музиканти.
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Реакція мережі
На допис позитивно відреагували прихильники гурту та подякували за розголос, адже за сторінкою музикантів, які мають усі шанси отримати перемогу, стежать у всьому світі. Наразі їхня аудиторія в інстаграмі налічує понад 350 тисяч підписників. Коментатори залишають хештеги #save_azov #save_azovstal_ua #save_mariupol, але знову просять про Маріуполь заявити з великої сцени у фіналі конкурсу:
- "go go go і хлопці, наваліть переможну промову із таким закликом! – Alina Pash";
- "Будь ласка, світе, допоможи! Врятуйте наших людей!";
- "Світе, прояви людяність, допоможи врятувати людей з Маріуполя";
- "Дякуємо! Дуже просимо залучити це після перемоги на Євробаченні. Навіть якщо будуть штрафи/дискваліфікація, вся країна зрозуміє та навіть задонатить на той штраф, але ми використаємо можливість ще раз гучно заявити про важливість порятунку наших людей";
- "Благаю, скажіть це зі сцени 14-го! Це ваша найважливіша місія! Можливо зараз саме ви – це шанс врятувати "Азов"!";
- "Скажіть зі сцени на фіналі. Це ваша місія";
- "Розкажіть про це у фіналі! Світ має знати!!".