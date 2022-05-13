На Kalush Orchestra "накинулись" у мережі після того, як на пресконференції Олег Псюк не згадав про Маріуполь, лише загально окреслив проблеми в Україні на тлі російського вторгнення. Alina Pash та інші користувачі засудили їх за замовчування теми Маріуполя та "Азовсталі". Зокрема й львівський репер Otoy (В'ячеслав Дрофа), брат якого вважається зниклим безвісти на території заводу.

До слова Go_A пояснив, чому Kalush Orchestra не може сказати про "Азовсталь" зі сцени Євробачення

Реакція Kalush Orchestra

Згідно з правилами конкурсу, учасникам заборонено відкрито "політизувати" шоу, тому війну в Україні організатори стараються оминати. Зокрема, Джамала розповідала, що її прохання виступити на Євробаченні в Італії неодноразово ігнорували. Аби уникнути дискваліфікації чи штрафу хлопці з гурту, ймовірно, теж не підіймали питання російсько-української війни.

Але за день до другого півфіналі музиканти опублікували у своєму інстаграмі допис, де розмістили фотографії поранених з "Азовсталю", автором яких став полк "Азов".

Ми просимо світових лідерів організувати екстракцію – гуманітарний коридор до третьої країни, щоб вони там перебували до кінця війни. Зараз маріупольська "Азовсталь" – це серце України. Допоможіть врятувати наших хлопців!

– написали музиканти.

Kalush Orchestra про екстракцію на "Азовсталі": гортайте фото направо

Реакція мережі

На допис позитивно відреагували прихильники гурту та подякували за розголос, адже за сторінкою музикантів, які мають усі шанси отримати перемогу, стежать у всьому світі. Наразі їхня аудиторія в інстаграмі налічує понад 350 тисяч підписників. Коментатори залишають хештеги #save_azov #save_azovstal_ua #save_mariupol, але знову просять про Маріуполь заявити з великої сцени у фіналі конкурсу: