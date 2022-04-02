Kalush Orchestra з Євробачення 2022 заспівав свій хіт на площі Ринок у Львові: драйвове відео

Хлопці з гурту Kalush Orchestra отримали місце на Євробаченні-2022 від України після дискваліфікації Alina Pash. Тож не стали відмовлятися від поїздки в Турин. Напередодні промо-туру вони виступили на площі Ринок у Львові.

Музиканти зізналися, що у Львові зібралися вперше від початку війни, до того вони репетирували онлайн. На головній площі міста Kalush Orchestra заспівав хіт Stefania, з яким йому пророкують перемогу на Євробаченні-2022.

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Kalush Orchestra заспівав Stefania на площі Ринок у Львові: відео

Після драйвового номера лідер гурту Олег Псюк заявив, що попри війну їм вдалось владнати питання з документами для виїзду за кордон, тож у Турині вони заспівають наживо.

Kalush Orchestra буде їхати в Турин, виступати на Євробаченні вживу,

– оголосив фронтмен Kalush Orchestra.

Хлопці додали, що не будуть сидіти склавши руки, а з дня на день вирушають у промо-тур Євробачення-2022, де збиратимуть гроші для України.

"Сьогодні ми зустрілися з гуртом перший раз у Львові, щоб порепетирувати всім разом, а не онлайн. І скоро ми їдемо на честь підтримки України, в рамках Євробачення, в тур по збору коштів", – оголосив Олег Псюк. Місце першого концерту обіцяють оголосити вже в неділю, 3 квітня.

Що відомо про Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

Участь у Євробаченні-2022 Kalush Orchestra підтвердив лише 22 лютого, за два дні до російського вторгнення. Одразу після цього Україна злетіла в рейтингах букмекерів, нам пророкують перше місце.

Цікаво, що на ютубі конкурсу їхня Stefania з Нацвідбору зібрала мільйон переглядів.

На 20-й день війни, 15 березня, гурт заявив, що таки буде серед учасників Євробачення-2022 і, якщо війна закінчиться до травня, виступить наживо.

Тож Kalush Orchestra виступить у Турині у першому півфіналі 10 травня під номером 6.