Таку інформацію 24 каналу підтвердив предстаник гурту Kalush Orchestra. За його словами, гурт позбавили необхідності робити резервний запис, якщо їх не буде на конкурсі. Замість цього буде показано виступ з Національного відбору.

Важливо Перший півфінал Євробачення-2022: під яким номером виступить Україна

Підготовка резервного відео припала на час, коли Росія вже почала широкомасштабне вторнення. В умовах війни можливості проводити зйомки дуже обмежені, а тим паче такого рівня, який би ми хотіли показати європейській аудиторії. Тож нашим резервом буде запис живого виступу у фіналі Нацвідбору,

– сказав представник гурту.

Зокремі в коментарі йдеться, що команда гурту та музиканти налаштовані приїхати в Турин з новою постановкою та "запалити європейську сцену наживо, на всі 100%". Хлопцям з гурту вже понад місяць європейські букмекери прогнозують перше місце на конкурсі.

Варто додати, що раніше в соцмережах та ЗМІ з'явилась інформація, що гурту Kalush Orchestra дозволили не робити резервний номер, а згодом – що вони начебто вже його зробили у Львові. Ні гурт, ні представники українського Євробачення не підтверджували таку інформацію.

Kalush Orchestra – "Стефанія": дивитись відео з Нацвідбору онлайн