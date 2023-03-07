Лише за кілька днів українська автентична пісня "Парова машина" стала хітом у тіктоці та розлетілась соціальними мережами. Пісню вирішили по-своєму переосмислити учасники Kalush Orchestra.
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Kalush Orchestra переспівали "Парову машину"
Переможці Євробачення-2022 поділилися відео, як переспівують хіт тіктока за столиком у закладі. "Парову машину" по-новому виконали Саша Таб і сопілкар Тимофій Музичук.
Kalush Orchestra переспівали "Парову машину": відео
У мережі активно обговорюють інше виконання автентичної української пісні. Шанувальники діляться думками, чи вдалося Саші й Тимофію переплюнути виконавицю з тіктока Ярину Квасній. Хтось вважає, що їхній спів справді вартий уваги:
- "Голоси на вагу золота";
- "Чудове виконання";
- "Як гарно співаєте";
- "Дуже круто! Ще додати декілька бітів і новий трек готовий!";
- "Цей варіант у їх виконанні мені подобається значно більше ніж той "хіт", який завірусився";
- "Хлопці, і от тут я закохалась у цю пісню";
- "Це підпал";
- "Краще оригіналу однозначно".
А хтось вважає, що "оригінал" був значно краще:
- "Все-таки оригінал більше подобається, але і так круто";
- "Дівчина була краще";
- "Це дуже гарно, але тіктоківський оригінал в голові крутиться і не вилітає".
Що відомо про хіт "Парова машина"
Забута українська пісня "Парова машина" стала хітом соціальних мереж після того, як її заспівала дівчина-студентка Ярина, яка виконала композицію у своїй інтерпретації. Вона поділилась, що спів був імпровізованим.
За понад тиждень пісня у виконанні Ярини зібрала понад 5,7 мільйона переглядів та пів мільйона вподобань. Під цей знімають пісні й інші українці, а її спів переосмислюють з допомогою реміксів.