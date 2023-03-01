Днями у тіктоці та інших соціальних мережах стала вірусною автентична українська пісня "Парова машина". Цьому посприяла студентка-філологиня Ярина Квасній.

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Новий хіт "Парова машина"

Ярина Квасній опублікувала відео близько тижня тому, на якому акапельно співає "Парову машину". Дівчина зазначила, що це було імпровізований ролик та її переосмислення пісні.

Студентка додала, що це її бачення виконання композиції гуртом Dakh Daughters – українського жіночого колективу. Але й не тільки Dakh Daughters співали "Парову машину", однак ще й до них композицію виконували українські хори та інші музиканти.

Ярина Квасній – "Парова машина": відео

За понад тиждень пісня у виконанні Ярини зібрала понад 5,7 мільйона переглядів та пів мільйона вподобань. Під цей знімають пісні й інші українці. Наприклад, Центр протидії дезінформації опублікував відео, як під композицію танцюють воїни ЗСУ.

Цікаво, що у мережі поширилась не тільки пісня, але й інші переосмислення. Так, українські музиканти створюють танцювальні та ремікси, оживлюючи спів. Наприклад, бітмейкер TeeKai створив ремікс на виконання Ярини – його відео зібрало близько 600 тисяч переглядів.

Ярина Квасній та TeeKai – "Парова машина": дивіться відео онлайн

У коментарях хвалять Ярину та захоплюються українськими музикантами та автентичними піснями:

"Який крутий голос";

"Якщо хтось захоче співати в мене під вікнами вночі – отак, будь ласка";

"Який голос чарівний";

"Який сильний голос, він просто заповнює простір";

"Треба повну версію".

Текст пісні "Парова машина"

Була в мене парова машина,

А я її продала.

А за тії гроші музики хороші

Найняла, найняла.

Ой, музики мої, ви заграйте мені

Коваля, коваля.

А коваль коваля через ножку валя

Ой валя, ой валя

Була в мене сіренька хустина,

Та я її продала.

А за тії гроші музики хороші

Найняла, найняла.

Було в мене червоне намисто,

Та я його продала.

А за тії гроші музики хороші

Найняла, найняла.

Ой, музики мої, ви заграйте мені

Коваля, коваля.

А коваль коваля через ножку валя

Ой валя, ой валя.