Всего лишь через несколько дней украинская аутентичная песня "Парова машина" стала хитом в тиктоке и разлетелась социальными сетями. Песню решили по-своему переосмыслить участники Kalush Orchestra.
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Kalush Orchestra перепели "Парову машину"
Победители Евровидения-2022 поделились видео, как перепевают хит тиктока за столиком в заведении. "Паровую машину" по-новому исполнили Саша Таб и свирельщик Тимофей Музычук.
Kalush Orchestra перепели "Парову машину": видео
В сети активно обсуждают другое исполнение аутентичной украинской песни. Поклонники делятся мнениями, удалось ли Саше и Тимофею переплюнуть исполнительницу из тиктока Ярину Квасний. Кто-то считает, что их пение действительно заслуживает внимания:
- "Голоса на вес золота";
- "Великолепное исполнение";
- "Как хорошо поете";
- "Очень круто! Еще добавить несколько битов и новый трек готов!";
- "Этот вариант в их исполнении мне нравится гораздо больше чем тот "хит", который завирусился";
- "Ребята, и вот тут я влюбилась в эту песню";
- "Это поджог";
- "Лучше оригинала однозначно".
А кто-то считает, что "оригинал" был гораздо лучше:
- "Все-таки оригинал больше нравится, но и так круто";
- "Девушка была лучше";
- "Это очень хорошо, но тиктоковский оригинал в голове крутится и не вылетает".
Что известно о хите "Паровая машина"
Забытая украинская песня "Паровая машина" стала хитом социальных сетей после того, как ее спела девушка-студентка Ярина, исполнившая композицию в своей интерпретации. Она поделилась, что пение было импровизированным.
За неделю песня в исполнении Ярины собрала более 5,7 миллиона просмотров и полмиллиона предпочтений. Под это снимают песни и другие украинцы, а ее пение переосмысливают с помощью ремиксов.