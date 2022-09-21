Kalush Orchestra отримав новий кубок Євробачення-2022: що на цей раз вигадали репери

У травні гурт Kalush Orchestra разом з Притулою продав свій кришталевий мікрофон з Євробачення-2022. За виручені 900 тисяч доларів хлопці купили безпілотники на фронт, а організатори пообіцяли виготовити для них новий трофей.

Так, копія кубка переможця Євробачення-2022 вже в Kalush Orchestra. Однак ховати його в шафу зі своїми нагородами репери не поспішають. З кришталевим мікрофоном зможуть сфотографуватися всі охочі. Що на цей раз вигадали артисти, читайте нижче.

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Що буде з новим кубком Євробаченння-2022

Що ж, подумаємо тепер над тим, яку користь новий кубок зможе принести нашій країні, але спершу, хочемо, щоб кожен українець міг сфотографуватися з цим трофеєм. Адже цьогорічна перемога на Євробаченні – це не тільки перемога нашого гурту, а й усієї України,

– прокоментував лідер Kalush Orchestra Олег Псюк.

Так, трофей Євробачення-2022 повезуть до Львова, Івано-Франківська, Києва, у Чернівці, Вінницю і, звичайно ж, до Калуша. За це візьметься найзагадковіший учасник гурту КилимМен.

Новий кубок Євробачення-2022 для Kalush Orchestra / Фото з інстаграму Євробачення в Україні