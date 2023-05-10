Перший півфінал знаменитого музичного конкурсу Євробачення-2023 відбувся у вівторок, 9 травня. Ліверпуль гостинно приймав музикантів, артистів та гурти з 15 країн, повідомляє 24 Канал. Лише десятеро з них пройшли до наступного етапу.
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Ведучі музичного конкурсу оголосили результати: уже відомо, представники яких країн візьмуть участь у фіналі 13 травня. Вони стали найкращими за версією глядачів Євробачення.
Хто пройшов у фінал з першого півфіналу
- Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!
- Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna
- Швейцарія: Remo Forrer – Watergun
- Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha
- Чехія: Vesna – My Sister's Crown
- Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn
- Португалія: Mimicat – Ai Coraçao
- Швеція: Loreen – Tattoo
- Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Норвегія: Alessandra – Queen of Kings
Країни, що пройшли до фіналу / Скриншот з відео
Нагадаємо, що у фіналі також візьмуть участь представники країн "Великої п'ятірки" та країни-переможниці. Це:
- Франція: La Zarra – Évidemment;
- Італія: Marco Mengoni – Due vite;
- Іспанія: Blanca Paloma – Eaea;
- Велика Британія: Mae Muller – I Wrote A Song;
- Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
- Україна: TVORCHI – Heart Of Steel.
У якому порядку виступлять фіналісти, стане відомо під час жеребкування, яке відбудеться вранці 12 травня. Після того, як у другому півфіналі оберуть ще 10 учасників конкурсу, які поборються за перемогу.
Великий фінал відбудеться у Ліверпулі в суботу, 13 травня. Його можна буде переглянути на офіційному фейсбук-акаунті Євробачення, сайтах сайт "Суспільне Культура" або "Суспільне Євробачення", ютуб-каналі "Євробачення Україна" чи офіційному каналі Євробачення, а також у додатку Дія.