В интервью Тимофей также поблагодарил британцев за то, что они проводят Евровидение от имени Украины. Напомним, что победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra выступят в гранд-финале в Ливерпуле в субботу, 13 мая.

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Музычук пообещал, что их выступление будет "очень интересным, ярким и полным адреналина".

Участник группы Kalush Orchestra заявил, что уверен в том, что после победы в войне с Россией Украина обязательно примет конкурс у себя.

Конечно, мы бы хотели, чтобы Евровидение принимала Украина, но пока это невозможно… Но мы не сомневаемся, что когда-нибудь обязательно проведем Евровидение в Украине, и надеемся, что это произойдет сразу после нашей победы в этой войне,

– ответил Тимофей Музычук.

Музыкант рассказал, что за последний тур группа собрала 1,6 миллиона долларов помощи, часть из них пошла на нужды ВСУ, а другая – на восстановление заведений культуры, разрушенных войной.

Kalush Orchestra продолжает творить музыку и выступать от имени всей страны на Евровидении. "Важнейший посыл нашей работы – наша культура имеет право на существование", – сказал Тимофей.

Речь идет о том, что мы не можем изменить данную ситуацию в нашей стране, но мы можем на нее повлиять, и мы можем приложить все усилия, чтобы как можно скорее приблизить свою победу.

– объяснил Музычук.

По его словам, пока война в Украине продолжается, мир должен продолжать нас поддерживать, а не молчать.

К слову, первый полуфинал Евровидения-2023 уже прошел. Какие 10 участников прорвались в финал – читайте в статье. Второй полуфинал состоится уже сегодня, 11 мая, в 22.00. В то же время финал, в котором Украину будет представлять группу TVORCHI, пройдет 13 мая.