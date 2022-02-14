Kalush Orchestra чи Alina Pash: кому віддали перемогу на відборі читачі 24 каналу

Нещодавно відбувся яскравий і водночас скандальний Національний відбір Євробачення-2022, де перемогу отримала Alina Pash. Такі результати не влаштували багатьох українців та навіть найбільшого конкурента артистки – гурту Kalush Orchestra.

Через технічні несправності таблицю з балами на телеекран не виводили, а суддівські та глядацькі бали один із суддів, Лодигін, додавав та записував на своєму листку. Так стало відомо, що всього на один бал більше отримала Alina Pash, через що вона отримала шанс потрапити на Євробачення-2022 в Італію.

Важливо Суспільне поки не буде підписувати угоду з Alina Pash на Євробачення: скандальна причина

Проте оголошення результатів не сподобалось Kalush Orchestra і після відбору музиканти вимагали показати листок з балами, проте Суспільне їх проігнорувало. Зараз хлопці готують петицію на сайті президента України.

24 канал у день оголошення учасників відбору Євробачення, яких було всього 8, створив онлайн-опитування, де читачі впродовж кількох тижнів могли проголосувати за свого фаворита. Всього, станом на 14 лютого, на сайті проголосувало 3742 людини. Пропонуємо порівняти, наскільки відрізняються вподобання українських читачів від глядацького голосування відбору й загалом від загальних балів на конкурсі.

Результати опитування 24 каналу

Alina Pash – 1 місце

Wellboy – 2 місце

Kalush Orchestra – 3 місце

ROXOLANA – 4 місце

Cloudless – 5 місце

Barleben – 6 місце

Michael Soul – 7 місце

Our Atlantic – 8 місце



Онлайн-опитування 24 каналу / Скриншот з сайту 24 каналу

Результати глядацького голосування на Суспільному

Kalush Orchestra – 1 місце

Alina Pash – 2 місце

Wellboy – 3 місце

Roxolana – 4 місце

Cloudless – 5 місце

Barleben – 6 місце

Our Atlantic – 7 місце

Michael Soul – 8 місце

Загальні бали (глядачі+судді) на відборі Євробачення

Alina Pash – 1 місце

Kalush Orchestra – 2 місце

Wellboy – 3 місце

Roxolana – 4 місце

Barleben і Our Atlantic – 5 місце

Cloudless – 6 місце

Michael Soul – 7 місце



Результати відбору на Суспільному / Фото з інстаграму мовника

Прогнози 24 каналу частково справдились

Отже, трійка лідерів відбору співпала з усіма даними Суспільного: 24 канал найбільше голосував за Alina Pash, Kalush Orchestra та Wellboy.

Переможниця відбору Alina Pash отримала таку ж прихильність від читачів 24 каналу, як і загальний бал відбору, проте глядачі їй віддали 2 місце.

Гурт Kalush Orchestra отримав 3 місце від наших читачів, проте глядачі віддали йому 1 місце, а загальний бал подарував їм 2 місце у конкурсі.

Виконавець Wellboy зайняв 2 місце у рейтингу 24 каналу, а от глядачі та загальний бал відбору переніс його на 3 місце.

Що цікаво, співачка ROXOLANA отримала однакове 4 місце як в опитуванні 24 каналу, так і серед глядачів та в загальній таблиці місць.