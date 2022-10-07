"Просто обійняти" – пісня про найголовніше почуття кожної людини – кохання. Коли людина закохана, то наділена чимось особливим. Магія між людьми – це той еліксир, який робить неможливе. Ключовий мотив пісні JULIK: "Для щастя досить просто обійняти".
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За чималий проміжок часу ми всі зробили переоцінку цінностей, стали жити по-іншому. У кожного були свої плани та мрії. Війна та російська агресія перекреслили все, але забрати найкраще почуття вони не можуть. Коли людина кохає та має свою другу половинку – вона щаслива. Щаслива за будь-яких умов. Пісня – це вираження внутрішнього стану, яке, мабуть, відчуває кожен. Хочу, щоб ніхто не втрачав своїх половинок, цінував їх ще більше,
– сказав артист.
JULIK – "Просто обійняти": дивіться відео онлайн
Осінні прем'єри від українських зірок
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