Як повідомили у пресслужбі виконавця, новий хіт – про переживання самотності та відчуження, адже всім знайомий цей стан, коли навіть серед людей почуваєшся одинаком.

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"Кожен з нас переживає це по-своєму. Хтось ховається від світу, поринувши у спомини, хтось шукає спокій у єднанні з природою. Цю картину можна побачити у відео. Alyona Alyona блукає у своїх думах, переходячи від однієї згадки до іншої, ніби з кімнати в кімнату. Артем Пивоваров – споглядач-мандрівець, а природа виступає у вигляді чистої світлої думки, за якою Артем так уважно спостерігає. Зрештою, всі ми мандрівники, що літають у власних думках і прагнуть так чи інакше заповнити душевну порожнечу", – йдеться в описі до нової відеороботи.



Alyona Alyona взяла участь у колаборації з Артемом Пивоваровим / Фото пресслужби

Alyona Alyona поділилась, що завдяки рядкам поезії Куліша кожну крапку у нашому житті можна трансформувати у кому та йти далі: "Часто розчарування в житті, невдачі та просто біль змушують наше серце закритися і більше нікому не довіряти. Але коли самотність заповнює все навколо і починає давити – ми шукаємо трохи спокою та натхнення для того, щоб перезавантажитися і знову бути відкритими для нового. Ми віримо, що світло все ж переможе темряву".

Артем Пивоваров та Alyona Alyona – "Люлі-люлі": дивитись відео онлайн

Зазначимо, що Пантелеймон Куліш народився у 1819 році на Чернігівщині і там же помер через 77 років. Іван Франко називав Куліша "першорядною зіркою" в українському письменстві" та "одним із корифеїв нашої літератури". Відомий найбільше як перекладач Біблії та як автор першого українського історичного роману "Чорна рада". Пантелеймон активно сприяв розвиткові української літературної мови, науки, філософії та історії. Наприкінці 1850-х років уклав першу фонетичну абетку української мови, яку згодом заборонили в Російській імперії, але через кілька десятиліть відродили у школах Галичини.

Реакція мережі

Зазначимо, що на нову колаборацію артистів українські слухачі відреагували дуже позитивно:

"Під час війни ви передали емоції, які переживає кожна людина. А виконання – чудове. А вірші Пантелеймона Куліша не втратили душевності, тому що це вічне. Україна була, є і буде. Виконавцям честь і хвала";

"Проєкт, який набув неймовірної значущості для кожного українця! Це історія!!!";

"На очах сльози... Проникливо і дуже відповідає тому настрою, який сьогодні у кожного, кому болить Україна";

"Так красиво відстоюємо нашу культуру!";

"Неймовірно! Слова, музика проникають глибоко в серце";

"Як завжди, на висоті! Дуже гармонійно звучить, я приємно вражена!!!";

"Люлі-люлі, заснули закатовані-розстріляні українські душі! До перемоги ми йдемо, миру бажаємо на землі своїй, її здобудемо скоро! Слава Україні!! Слава Героям України! Дякую за душевну, неповторно красиву пісню, та кліп вам".

Нагадаємо, що у проєкті "Твої вірші, мої ноти" Артем Пивоваров вже створив багато музичних відео, популяризуючи українських поетів. Серед них були твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Старицького, Павла Тичини та інших видатних українських поетів. Найбільшу популярність, напевне, принесла колаборація Пивоварова з Надею Дорофєєвою на поезію "Думи".