"Просто обійняти" – песня о самом главном чувстве каждого человека – любви. Когда человек влюблен, то наделен чем-то особенным. Магия между людьми – это эликсир, который делает невозможное. Ключевой мотив песни JULIK: "Для счастья достаточно просто обнять".

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За большой промежуток времени мы все сделали переоценку ценностей, стали жить по-другому. У каждого были свои планы и мечты. Война и российская агрессия перечеркнули все, но отнять лучшее чувство они не могут. Когда человек любит и имеет свою вторую половинку – он счастлив. Счастлив в любых условиях. Песня – это выражение внутреннего состояния, которое, вероятно, испытывает каждый. Хочу, чтобы никто не терял своих половинок, ценил их еще больше,

– сказал артист.

JULIK – "Просто обійняти": смотрите видео онлайн

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