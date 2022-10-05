Андрій Боєв є не лише музикантом, а й другом "Другої Ріки". Він хотів вдихнути в цей трек інше життя, не змінюючи структури та атмосфери, надати оптимістичнішого настрою, незважаючи на трагічність теми.

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Ремікси на пісні баладної форми – складне завдання. Банальною зміною темпу не обійтися. За такого формату перед ді-джеєм стає завдання номер один – надати їй нового звучання, не втративши головний меседж,

– поділилися музиканти "Другої Ріки".

Гурт порівнює нове звучання пісні "Чи ти почув" з ранніми реміксами The Cure, Depeche Mode та нової хвилі середини/кінця 90-х і зазначає, що подібний саунд нині знову у тренді. Валерій Харчишин поділився, що дуже любить ремікси: "Мені імпонує, коли за створення реміксу береться продюсер-музикант і на основі відомого хіта дійсно відтворює нову композицію, яка отримує право на самостійне існування, хоча б через те, що кардинально відрізняється від першоджерела, нагадуючи оригінальний трек лише основними ознаками. Це не мейнстрім. Але мені, особисто, як музиканту, подобається, коли пісні, які ти "на автоматі" виконував сотні разів, набувають не просто нового звучання, а стають чимось іншим".

Я не впевнений, що такі ремікси "про шоу-бізнес". Вони скоріше для музикантів, так би мовити для внутрішнього прослуховування. Саме такі ремікси створював для нас давній друг, музикант, продюсер та фотограф yan boyEV (Андрій Боєв). Йому завжди вдавалося нас здивувати, але цього разу, нам кортить здивувати й вас,

– підсумував Харчишин.

Ремікс на пісню "Другої Ріки" – "Чи ти почув": дивіться відео онлайн

Зверніть увагу! "Друга Ріка" вперше від початку повномасштабної війни виступить в Києві. Музиканти зіграють акустичний концерт, частину зібраних коштів з якого направлять на підтримку ЗСУ. Акустичний концерт відбудеться 8 жовтня в київському МЦКМ "Жовтневий палац".