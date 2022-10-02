Українська виконавиця Jerry Heil продовжує тішити шанувальників музичними новинками навіть з-за кордону. Вона випустила ліричну пісню.

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Jerry Heil випустила нову пісню

"Сьогодні черговий судний день росіян, які масово зібралися брехати в очі світові, але ніхто ніколи не вірив і не повірить. Тим же часом українська музика тут, щоб підтримати, дати надію і сил. Мої пісні йдуть від серця і я щаслива читати, що вона торкається ваших душ", – поділилась виконавиця.

Jerry Heil написала нову композицію до дня народження свого батька. Приспів співачка присвятила всім батькам, а також українським захисникам. Хоч трек був готовий ще на початку війни, випустити його зірка вирішила саме днями.

Пісню написано було в Туреччині. Куплети — про мене і батька. Про нашу схожість. Мама завжди мені казала, що я "в батечка вдалась", і я рада. Я не парюся про думку людей, ходжу, як він, "в куртці з вирваними замками". Дуже сумую за батьком, хочу обійняти дуже міцно. Не бачилися вже пів року…

– зізналась артистка.

"І я думаю…. як важко тим дітям – маленьким і дорослим дітям – чиї батьки служать? Приспів я присвятила їх татам", – додала Jerry Heil.

Виконавиця радіє з того, що тепер обставини змінилися й ЗСУ переламали хід війни. Вона сподівається, що кожен зможе знайти у цій пісні свою асоціацію. "Мрію, щоб закінчилася війна, і цю пісню можна було просто слухати й співати біля каміна з гітарою в родинному колі".

Додамо, що не так давно Jerry Heil записала разом з мамою перший трек та відео. Зіркова донька та мати заспівали пісню-баладу "Несестри".

Jerry Heil – "Тато": дивіться відео онлайн

У мережі вже діляться враженнями від відео та пісні: