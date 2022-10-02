Українська виконавиця Jerry Heil продовжує тішити шанувальників музичними новинками навіть з-за кордону. Вона випустила ліричну пісню.
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Jerry Heil випустила нову пісню
"Сьогодні черговий судний день росіян, які масово зібралися брехати в очі світові, але ніхто ніколи не вірив і не повірить. Тим же часом українська музика тут, щоб підтримати, дати надію і сил. Мої пісні йдуть від серця і я щаслива читати, що вона торкається ваших душ", – поділилась виконавиця.
Jerry Heil написала нову композицію до дня народження свого батька. Приспів співачка присвятила всім батькам, а також українським захисникам. Хоч трек був готовий ще на початку війни, випустити його зірка вирішила саме днями.
Пісню написано було в Туреччині. Куплети — про мене і батька. Про нашу схожість. Мама завжди мені казала, що я "в батечка вдалась", і я рада. Я не парюся про думку людей, ходжу, як він, "в куртці з вирваними замками". Дуже сумую за батьком, хочу обійняти дуже міцно. Не бачилися вже пів року…
– зізналась артистка.
"І я думаю…. як важко тим дітям – маленьким і дорослим дітям – чиї батьки служать? Приспів я присвятила їх татам", – додала Jerry Heil.
Виконавиця радіє з того, що тепер обставини змінилися й ЗСУ переламали хід війни. Вона сподівається, що кожен зможе знайти у цій пісні свою асоціацію. "Мрію, щоб закінчилася війна, і цю пісню можна було просто слухати й співати біля каміна з гітарою в родинному колі".
Jerry Heil – "Тато": дивіться відео онлайн
У мережі вже діляться враженнями від відео та пісні:
- "Ти чудово неймовірно талановита дівчина. Зірка";
- "Послухала і згадала свого тата, сльози навернулися на очі";
- "Дякую твоїм батькам! В них виросла талановита людина";
- "Проплакала всю пісню. Дякую за твою творчість";
- "Чудова пісня! Впевнений, що стане головною для усіх тат";
- "Щиро дякую за зворушливу пісню".