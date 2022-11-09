Jerry Heil влізла у борги, але зробила великодушний подарунок батькові: до чого тут Винник

Українська співачка Jerry Heil зараз навчається у США в Берклі, але така освіта для неї стала недешевою. Заощаджені гроші вона витратила на подарунок татові, а за навчання поки що платять близькі їй люди, яких вона не хоче називати.

Jerry Heil (справжнє ім'я Яна Шемаєва) розповіла, що витратила заощаджені для навчання в США кошти на новий бізнес батька. Вона купила йому "зірковий" автомобіль, у якому тато зможе як водій возити артистів на гастролі. Як сказала дівчина, на таких авто їздять на концерти співаки Оля Полякова та Олег Винник.

До слова У нас нема такої спеціальності, – Jerry Heil розповіла, на кого вчиться в США

Мої батьки займалися салом, м'ясом. Постійно на важкій роботі. І я сказала: "Окей. Я купую машину і, тату, в мене є знайомі артисти, будеш їх возити..." Знайте, якщо треба десь по Україні перевезти – тато досвідчений водій. Це машина з ліжком. Раніше, коли я їздила на гастролі, мені такі машини рекомендували як такі, на яких їздять Оля Полякова і Олег Винник,

– розповіла Jerry Heil.



Jerry Heil придбала машину для тата / Скриншот "ЖВЛ"

Вона додала, що здійснити мрію, навчаючись у США, їй допомогли друзі, ім'я яких вона не називає. Зокрема це люди з її лейблу, які позичили кошти, та відома для українців людина. Наразі артистка віддає борг частинами.

Нагадаємо, що Яна з Київської області давно допомагає батькам, які все життя тяжко працювали м'ясниками. Якщо батько тепер має шанс працювати з артистами, то мама Jerry Heil нещодавно почала кар'єру співачки – донька записала з нею спільний хіт. До слова, також нещодавно співачка випустила пісню, присвячену батькові.