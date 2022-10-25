Мрія Jerry Heil здійснилася. Під час війни тривалий час вона була на благодійних гастролях за кордоном, а потім відправилася на навчання в США.

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На кого Jerry Heil вчиться в США

Артистка навчається в Бостоні. Вона виграла грант, який покрив чверть вартості навчання в Берклі. Решту суми Jerry Heil має заплатити сама. Причиною того, що Jerry Heil полетіла навчатися в США, є спеціальність, яку здобуватиме.

Я пішла навчатися туди, бо в нас нема такої спеціальності. Це film scoring – я буду писати музику до кінофільмів. Це була моя давня мрія впродовж всього життя,

– зізналася виконавиця.

Jerry Heil навчалася й в Україні, однак тут не було такої спеціальності. Коли артистка здобувала освіту, то обирала, ким стане: співачкою, музиканткою тощо. Врешті-решт вступила на хороводиригентський факультет. А в США тепер навчатиметься тої справи, якою по-справжньому горить.

Нагадаємо, у жовтні артистка приїхала в Україну перед днем народження. Jerry Heil прагнула провести цей день вдома. Після приїзду опублікувала символічне фото, на якому позувала з великим букетом бавовни. Також вона виступила з концертом у Львові та була в телеефірах.