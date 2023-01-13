Jerry Heil показала, як тренується після падіння: "Роблю те, що дозволяє ребро"

Jerry Heil поділилась, що потрохи одужує. Вона почала тренуватися, але робить такі вправи, які не пошкодять її зламаному ребру.

Після падіння з 3-метрової висоти співачка Jerry Heil почала відновлюватися. Вона показала в інстаграм-сторіз, що тренується.

Читайте також Уціліло, коли біля дому були вибухи, – Джамала віддає найціннішу річ, щоб допомогти бійцям ЗСУ

Jerry Heil одужує

Виконавиця показала, що вже тренується, щоправда, з набагато легшою вагою, щоб не перенапружуватися.

Роблю лиш те, що дозволяє ребро. В такій ваговій категорії я не була жодного разу в житті, але головне – відновитися,

– поділилась артистка.



Jerry Heil / Фото з інстаграм-сторіз

Jerry Heil також поділилась думками після падіння в оркестрову яму. Вона зауважила, що варто дякувати за кожен день і те, що в ньому відбулося.

"Настане день – і все буде добре". А хтось готує для тебе цей день? А може, настане день, де ти падаєш в оркестрову яму. І якщо воля Бога, твого здоров'я та вдачі – то підіймаєшся. Або ні. Хто готує для тебе кращий день і чого ти на нього покладаєшся: на цього когось і на той день. Якщо сьогодні ти прокидаєшся зранку, це вже той день. І він буде добрим, якщо ти його зробиш таким"".

Як Jerry Heil впала в оркестрову яму

Після концерту в Тернополі Jerry Heil довго не виходила на зв'язок. Наступного дня команда артистки повідомила, що Яна впала в оркестрову яму. Тоді було відомо лиш те, що вона перебуває під наглядом лікарів. Згодом Jerry Heil коротко поділилась, що зламала ребро, а також показала болюче відео свого падіння.

Співачка зізнавалась, що бік болітиме близько трьох місяців, про що повідомили їй лікарі. Вона додавала, що не пам'ятає, як падала зі сцени – лише той момент, як думала, що робить впевнений крок на підлогу.

Також внаслідок падіння у Jerry Heil з'явилися величезні гематоми зеленуватого кольору. Та зірка прикривала їх волоссям і вже на той час почала творити нові пісні.