На ранок 22 грудня менеджмент Jerry Heil повідомив, що вона в лікарні після концерту в Тернополі. Вони оголосили про перенесення концерту в Івано-Франківську, але що з артисткою, не розповіли. Яна сама вийшла на зв'язок у телеграмі й натякнула, що зламала ребро.
Гаряча тема "Годі плакати": Юлія Саніна пояснила, чому Jerry Heil і KRUTЬ програли гурту TVORCHI
Jerry Heil зламала ребро на концерті в Тернополі
Чому нема емоджі зламаного ребра,
– написала Jerry Heil в телеграмі.
У коментарях хтось поспівчував, а хтось пожартував про оркестрову яму:
- "Тому що немає емоджі оркестрової ями. Тримайся";
- "На все життя пам'ять, глядачі теж запам'ятають. Швидкого одужання";
- "Боже, я так хвилювалась. Дякую тобі за цей концерт, у тебе неймовірний голос, тебе чекає багато перемог попереду. Швидкого одужання, все буде добре";
- "З такою підтримкою, як у тебе, ти швидко одужаєш! Дуже любимо";
- "Яночко, тримайся там. Ми з тобою";
- "О ні, лікуйся, ми з тобою";
- "Скажи, в якій ти лікарні, хочеш, принесу тобі мандаринки?"
Нагадаємо, в Україну зі США Jerry Heil прилетіла на Нацвідбір Євробачення-2023, після якого плакала, бо посіла третє місце – її обійшли TVORCHI та KRUTЬ. Вона ображалася, бо на відборі обділили українську мелодику, за яку вона "топить". Однак згодом привітала гурт з перемогою та навіть заявила, що готова допомогти "дотиснути" приспів, як і радила суддя Юлія Саніна.
На наступний день після Нацвідбору, 18 грудня, Jerry Heil відіграла сольник у Києві. Вона встигла виступити у Хмельницькому та Тернополі, тоді як концерт в Івано-Франківську вже перенесли.