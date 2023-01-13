Українська артистка Джамала повідомила про благодійний аукціон. Вона віддає свою цінну річ для допомоги бійцям – це її фортепіано.

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Джамала віддає фортепіано для допомоги ЗСУ

Співачка поділилась, що хоче закрити потребу 10-ї морської авіаційної бригади ім. Ігоря Бедзая у спеціалізованому транспорті та інших речах для боїв. Для цього вона віддасть на аукціоні своє фортепіано, на якому були написані всі альбоми.

Без перебільшення, моя найрідніша річ та найрідніші спогади. Це піаніно проїздило по всім орендованим квартирам. Пережило пандемію. Залишилось цілим, коли біля будинку були вибухи. Словом, час передати його в надійні руки,

– поділилась артистка.

Джамала додала, що стартова ціна лота – 400 тисяч гривень, а ставки будуть приймати до 19 січня.



Фортепіано Джамали / Фото з інстаграму зірки

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