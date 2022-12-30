Більше як тиждень минув відтоді, як Jerry Heil звалилася зі сцени. Через травму в неї зірвався сольник в Івано-Франківську, але вона з командою вирішила доїхати в місто – якщо не виступити, то бодай прогулятися, адже до Києва неможна, надто далеко.

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Jerry Heil показалася в одному з салонів Франківська в блакитному спортивному костюмі. Вона розпустила волосся, щоб прикрити гематому на лобі та скроні.

Сьомий день від падіння, я позеленіла. Розпаковка гематоми,

– жартома підписала Jerry Heil.

Цікаво, що після виписки з Тернополя артистка не тільки проходить реабілітацію, а й пише пісні. Їй важко навіть дихати, але вона ловить натхнення й записує демки.

"Зранку писала в готелі нову пісню, поки ви спали. Поки ще болить легеня, коли співаю. Але натхнення прохане, треба ловити, поки є", – прокоментувала Jerry Hei уривок з майбутнього треку.

Нагадаємо, як все було. Jerry Heil прилетіла в Україну зі США на фінал Нацвідбору Євробачення-2023, де посіла третє місце. Після цього в неї було заплановано кілька концертів – у Києві, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську. На жаль, сольник у Тернополі став крайнім її виступом 2022 року. Вона, повертаючись на сцену від фанів, ступила просто в оркестрову яму, у порожнечу. Так, Jerry Heil звалилася на бетон з триметрової висоти й відбулася лише струсом і переломом ребра.