Співачка Jerry Heil поступово одужує після падіння зі сцени в оркестрову яму. Вона все ще перебуває в лікарні, тож розповіла, як почувається і що кажуть про її травми лікарі.

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Jerry Heil розповіла про травми

Виконавиця поділилась, що вважає свій "політ" зі сцени вдалим, бо обійшлась зламаним ребром, струсом мозку і кількома синцями. Хоч з кожним днем їй стає краще, лікарі кажуть, що боліти буде ще довго.

Сказали, що болітиме ще до трьох місяців. Декілька тижнів воно там загоюватиметься. Виписатися з лікарні можна ледь не сьогодні, але все одно треба бути під наглядом лікарів. Воно не зрослося ще, у мене крутиться голова, коли я встаю і сідаю. Я вставати й сідати, в принципі, сама поки що не можу. Мені потрібна постійна підтримка людей.

Jerry Heil також показала відео у тіктоці, де сама повільно ходить по лікарні. Вона зізналась, що інколи навіть може без допомоги піднятись з ліжка. Яна пожартувала, що хоче повертатися в тур Україною, але вже без фінального "номера", як у Тернополі:

Jerry Heil додала, що не пам'ятає, як падала зі сцени. Вона тоді вважала, що точно стає на підлогу. "Момент падіння я вже не пам'ятаю, але ось цей момент, коли я стаю у цю яму, я пам'ятаю. Я дуже добре пам'ятаю, що я бачила там підлогу. Чому я її бачила? Може, так світло переломилося… Не бачу інших варіантів".

Травма Jerry Heil

Після концерту в Тернополі Jerry Heil довго не виходила на зв'язок. Наступного дня команда артистки повідомила, що Яна впала в оркестрову яму. Тоді було відомо лиш те, що вона перебуває під наглядом лікарів.

Згодом Jerry Heil коротко поділилась, що зламала ребро, а також показала болюче відео свого падіння. Вона додавала, що перші хвилини у лікарні скаржилась команді, що хоче їхати в Івано-Франківськ – там у неї солд-аут.