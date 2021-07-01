Радісною звісткою акторка поділилась вкрай промовисто та лаконічно: 30 червня вона з'явилася на прем'єрі фільму "Війна майбутнього" (The Tomorrow War) в Лос-Анджелесі у сукні, що підкреслював її округлий живіт. До слова, саме там акторка виконує одну з головних ролей із Крісом Праттом.

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Івонн Страховскі чекає на другу дитину

38-річна Івонн прийшла на червону доріжку у розкішній білій сукні-водолазці максідовжини з довгими рукавами. Свій образ вона доповнила сріблястими босоніжками. Її волосся було зібране назад в елегантний пучок, а обличчя підкреслене сяючим макіяжем. Зірка ніжно притримували руками свій животик. Судячи з фото, можна припустити, що Страховскі перебуває мінімум на другому триместрі вагітності.



Івонн Страховскі вдруге вагітна / Фото Getty Images

Зазначимо, що батьком другої дити стане 39-річний чоловік – актор Тім Лоден. Вони одружилися чотири роки тому. Восени 2018 року в них народився син Вільям.

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