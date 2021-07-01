Радостной вестью актриса поделилась крайне красноречиво и лаконично: 30 июня она появилась на премьере фильма "Война будущего" (The Tomorrow War) в Лос-Анджелесе в платье, которое подчеркивало ее округлый живот. К слову, именно там актриса исполняет одну из главных ролей с Крисом Прэттом.

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Ивонн Страховски ждет второго ребенка

38-летняя Ивонн пришла на красную дорожку в роскошном белом платье-водолазке макси длинс длинными рукавами. Свой образ она дополнила серебристыми босоножками. Ее волосы были собраны назад в элегантный пучок, а лицо подчеркнуто сияющим макияжем. Звезда нежно придерживали руками свой животик. Судя по фото, можно предположить, что Страховски находится минимум на втором триместре беременности.

Івонн Страховскі вдруге вагітна
Ивонн Страховски во второй раз беременна / Фото Getty Images

Отметим, что отцом второй дить станет 39-летний муж – актер Тим Лоден. Они поженились четыре года назад. Осенью 2018 года у них родился сын Уильям.

Кто со звезд еще ждет пополнения в семье

  • скандальная реперша Cardi B родит второго ребенка;
  • принцесса Евгения родит своего первенца;
  • жена бывшего мужа Меган Маркл – Трейси Курлянд тоже во второй раз станет мамой;
  • своего первого ребенка также ожидает певица MamaRika.