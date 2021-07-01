Радостной вестью актриса поделилась крайне красноречиво и лаконично: 30 июня она появилась на премьере фильма "Война будущего" (The Tomorrow War) в Лос-Анджелесе в платье, которое подчеркивало ее округлый живот. К слову, именно там актриса исполняет одну из главных ролей с Крисом Прэттом.

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Ивонн Страховски ждет второго ребенка

38-летняя Ивонн пришла на красную дорожку в роскошном белом платье-водолазке макси длинс длинными рукавами. Свой образ она дополнила серебристыми босоножками. Ее волосы были собраны назад в элегантный пучок, а лицо подчеркнуто сияющим макияжем. Звезда нежно придерживали руками свой животик. Судя по фото, можно предположить, что Страховски находится минимум на втором триместре беременности.



Ивонн Страховски во второй раз беременна / Фото Getty Images

Отметим, что отцом второй дить станет 39-летний муж – актер Тим Лоден. Они поженились четыре года назад. Осенью 2018 года у них родился сын Уильям.

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