Першим про вагітність дружини Тревора Енгельсона повідомило видання Us Weekly. Після того, як інформація спливла в мережі, ексчоловік Меган Маркл розкрив сімейну таємницю в особистому профілі в інстаграмі. Він опублікував зворушливе фото з дружиною при надії та донькою на плечах. Кадр був зроблений на задньому дворі їхнього нового будинку в Беверлі-Гіллз.
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Дитяча тема така гарна, продовжимо. Ми зробимо це знову. Чекайте вже цієї осені,
– помпезно оголосив кінопродюсер.
Тревор Енгельсон з вагітною дружиною і донькою / Фото з інстаграму продюсера
Якщо вірити повідомленням інсайдерів, восени цього року в 44-річного Тревора Енгельсона та 34-річної Трейсі Курлянд знову народиться донька. Первісток пари Форд з'явилась на світ у серпні 2020 року. Зараз дівчинці 10 місяців.
Так, ексчоловік наздоганяє Меган Маркл, яка цього місяця стала мамою вдруге. У королівської пари народилась донька Лілібет.
Якими були стосунки Меган Маркл і Тревора Енгельсона
- Екси познайомились 2004 року. Акторка та голлівудський продюсер довгий час зустрічались, а 2011 року уклали офіційний шлюб. Весілля закохані зіграли на Ямайці, запросивши найближчих родичів і друзів.
- За два роки сімейного життя Меган Маркл і Тревор Енгельсон подали на розлучення. Причиною розриву називали зйомки акторки в серіалі "Форс-мажори", через які вона жила на дві країни й рідко бачилася з чоловіком.
- Після знайомства з принцом Гаррі Меган перервала спілкування з колишнім і навіть повернула йому обручку поштою. Інсайдери запевняють, що кінопродюсер не згадує про першу дружину, адже дуже щасливий у другому шлюбі.