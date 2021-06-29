Першим про вагітність дружини Тревора Енгельсона повідомило видання Us Weekly. Після того, як інформація спливла в мережі, ексчоловік Меган Маркл розкрив сімейну таємницю в особистому профілі в інстаграмі. Він опублікував зворушливе фото з дружиною при надії та донькою на плечах. Кадр був зроблений на задньому дворі їхнього нового будинку в Беверлі-Гіллз.

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Дитяча тема така гарна, продовжимо. Ми зробимо це знову. Чекайте вже цієї осені,

– помпезно оголосив кінопродюсер.

Тревор Енгельсон з вагітною дружиною і донькою / Фото з інстаграму продюсера

Якщо вірити повідомленням інсайдерів, восени цього року в 44-річного Тревора Енгельсона та 34-річної Трейсі Курлянд знову народиться донька. Первісток пари Форд з'явилась на світ у серпні 2020 року. Зараз дівчинці 10 місяців.

Так, ексчоловік наздоганяє Меган Маркл, яка цього місяця стала мамою вдруге. У королівської пари народилась донька Лілібет.

Якими були стосунки Меган Маркл і Тревора Енгельсона