Іво Бобул висловився про Софію Ротару й пояснив, чому вона мовчить про війну

Іво Бобул близький з родиною Софії Ротару. Її сестри Ауріка та Лідія хрестили його доньку від другого шлюбу. Тож не дивно, що колишню гастролерку він не засуджує. На його думку, артистка промовисто підтримала Україну.

Естрадний співак Іво Бобул, як і більшість українських артистів, дає благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Проте він не вважає, що Софія Ротару зобов'язана робити те саме. На його думку, людям такого рангу достатньо просто бути в Україні.

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Іво Бобул прокоментував мовчання Софії Ротару

Людям такого складу може іноді однієї присутності достатньо, навіщо говорити? "Я тут, я в Україні, я з вами. Я звідти виїхала. все. Народ мій – український, країна моя – Україна". Цього може бути достатньо. Я гадаю, що дуже багато ще буде сказано,

– висловився Іво Бобул.

"Хороша родина. Ліда та Ауріка хрестили мою доньку Людмилу. З Аурікою ми дуже часто спілкуємося, а з Лідою – рідше, зідзвонюємося", – додав співак про сестер Софії Ротару.

Про війну Софія Ротару висловлювалася всього кілька разів: