Іванна Онуфрійчук з чоловіком святкує річницю весілля: зірка показала романтичні сімейні кадри
Джерело:інстаграм Іванни Онуфрійчук
Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук рік тому зіграла весілля з чоловіком Алмазом на Мальдівах. Пригадуючи перши рік сімейного життя з чоловіком, зірка показала сімейні кадри.
Днями відома українська телеведуча Іванна Онуфрійчук та її чоловік Алмаз відсвяткували річницю весілля. З цієї нагоди вона опублікувала зворушливе відео.
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Річниця весілля Іванни Онуфрійчук
Телеведуча поділилась роликом, у якому вмістила романтичні кадри за перший рік у сім'ї. Там зірка показала не тільки відео з весілля, але й з прогулянок, подорожей і різноманітних святкувань.
У підписі до відео Іванна Онуфрійчук поділилась, чим їй запам'ятався перший рік разом з чоловіком.
Цей рік був сповнений сюрпризів, турботи, подорожей та усмішок. Були й моменти "притирання" – коли доводилося "відпускати" мене на "Танці з зірками". Були й спірні, і смішні моменти, коли ми планували наші буденні справи та вигадували, як влаштувати одне одному романтичний вікенд,
– написала ведуча.
"Проте, ми постійно вчимося мудрості одне в одного, щоб чути, поважати, приймати й ставати ще щасливішими. Сьогодні я вкотре прокинулася з думкою: яка ж я щаслива, що життя подарувало мені такого чоловіка. З ним я в безпеці, з ним я спокійна. Хочу, щоб у нас так було завжди або ж ще краще", – додала вона.
Весілля Іванни Онуфрійчук з Алмазом
- Перше весілля ведуча та казахський мільйонер зіграли на Мальдівах, де зібрали близьких та рідних. Гостей весілля розважали зірки Dan Balan і MONATIK, а також Lida Lee і Nino.
- Іванна Онуфрійчук хотіла влаштувати ще одне святкування у Туреччині. Однак через карантинні умови весілля скасувалось.
- 11 листопада 2021 року, через 8 місяців після весілля на Мальдівських островах, ведуча офіційно розписалась з коханим в Україні. Услід за розписом Іванна та Алмаз влаштували пишну вечірку з зірковими гостями, трьома сукнями нареченої та іншими деталями.
Текст публікації Іванни Онуфрійчук
У шалені та важкі часи рятує лише любов.
Сьогодні у нас з коханим річниця весілля. Дякую моєму чоловікові за наш перший рік разом.
Минулої зими ми танцювали на березі океану та святкували народження нашої сім‘ї у колі близьких друзів та рідних. Сьогодні будемо робити те ж саме. Для нас обох важливо зберігати традиції та вміти створювати романтику попри всі негаразди.
Цей рік був сповнений сюрпризів, турботи, подорожей та усмішок. Були й моменти "притирання" – коли доводилося "відпускати" мене на "Танці з зірками". Були й спірні, і смішні моменти, коли ми планували наші буденні справи та вигадували, як влаштувати одне одному романтичний вікенд.
Проте, ми постійно вчимося мудрості одне в одного, щоб чути, поважати, приймати й ставати ще щасливішими.
Сьогодні я вкотре прокинулася з думкою: яка ж я щаслива, що життя подарувало мені такого чоловіка. З ним я в безпеці, з ним я спокійна. Хочу, щоб у нас так було завжди або ж ще краще.
Бажаю кожній знайти свою опору, свого прекрасного чоловіка. Адже любов і світло завжди перемагають