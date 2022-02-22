Бекір Сулейманов хотів, щоб Джамала на все життя закарбувала день, коли він покличе її заміж. Так і сталось, адже після чотирьох років у шлюбі зірка до дрібниць пам'ятає ту романтичну ніч на львівській ратуші.

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Як коханий освідчувався Джамалі у Львові

Простягнути зірковій коханій обручку Бекір наважився у Львові. Він домовився з менеджеркою Джамали, щоб та після концерту затягла її на ратушу, з якої відкривається фантастичний краєвид на історичний центр. Дівчина закрутила все так, що артистка нічого не запідозрила.

"Я втомлена після концерту, мені телефонує помічниця і каже: "Ти знаєш, є дуже відомий польський фотограф, він приїхав на одну ніч сюди, дуже хоче зробити тобі фото на Ратуші вночі". Я, звичайно, здивована, збентежена, втомлена", – пригадала Джамала.

Однак план Бекіра мало не провалився, бо виснажена після концерту кохана насилу піднялася на оглядовий майданчик звивистими сходам.

Хто був, той знає, що там тільки пішки підійматися. Я на підборах. Вже сварюсь на себе, що погодилася і таке інше. Виходжу на дах, а там Бекір. З квітами, з обручкою, тремтів. Вау, це було неймовірно,

– розповіла Джамала.

Вони одружились у квітні 2017 року, зігравши грандіозне весілля в Ісламському культурному центрі у Києві.

Весілля Джамали з чоловіком Бекіром / Фото з інстаграму співачки