Днями відома українська телеведуча Іванна Онуфрійчук та її чоловік Алмаз відсвяткували річницю весілля. З цієї нагоди вона опублікувала зворушливе відео.

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Річниця весілля Іванни Онуфрійчук

Телеведуча поділилась роликом, у якому вмістила романтичні кадри за перший рік у сім'ї. Там зірка показала не тільки відео з весілля, але й з прогулянок, подорожей і різноманітних святкувань.

У підписі до відео Іванна Онуфрійчук поділилась, чим їй запам'ятався перший рік разом з чоловіком.

Цей рік був сповнений сюрпризів, турботи, подорожей та усмішок. Були й моменти "притирання" – коли доводилося "відпускати" мене на "Танці з зірками". Були й спірні, і смішні моменти, коли ми планували наші буденні справи та вигадували, як влаштувати одне одному романтичний вікенд,

– написала ведуча.

"Проте, ми постійно вчимося мудрості одне в одного, щоб чути, поважати, приймати й ставати ще щасливішими. Сьогодні я вкотре прокинулася з думкою: яка ж я щаслива, що життя подарувало мені такого чоловіка. З ним я в безпеці, з ним я спокійна. Хочу, щоб у нас так було завжди або ж ще краще", – додала вона.

Весілля Іванни Онуфрійчук з Алмазом

Перше весілля ведуча та казахський мільйонер зіграли на Мальдівах, де зібрали близьких та рідних. Гостей весілля розважали зірки Dan Balan і MONATIK, а також Lida Lee і Nino.

Іванна Онуфрійчук хотіла влаштувати ще одне святкування у Туреччині. Однак через карантинні умови весілля скасувалось.

11 листопада 2021 року, через 8 місяців після весілля на Мальдівських островах, ведуча офіційно розписалась з коханим в Україні. Услід за розписом Іванна та Алмаз влаштували пишну вечірку з зірковими гостями, трьома сукнями нареченої та іншими деталями.

Текст публікації Іванни Онуфрійчук

У шалені та важкі часи рятує лише любов.

Сьогодні у нас з коханим річниця весілля. Дякую моєму чоловікові за наш перший рік разом.

Минулої зими ми танцювали на березі океану та святкували народження нашої сім‘ї у колі близьких друзів та рідних. Сьогодні будемо робити те ж саме. Для нас обох важливо зберігати традиції та вміти створювати романтику попри всі негаразди.

Цей рік був сповнений сюрпризів, турботи, подорожей та усмішок. Були й моменти "притирання" – коли доводилося "відпускати" мене на "Танці з зірками". Були й спірні, і смішні моменти, коли ми планували наші буденні справи та вигадували, як влаштувати одне одному романтичний вікенд.

Проте, ми постійно вчимося мудрості одне в одного, щоб чути, поважати, приймати й ставати ще щасливішими.

Сьогодні я вкотре прокинулася з думкою: яка ж я щаслива, що життя подарувало мені такого чоловіка. З ним я в безпеці, з ним я спокійна. Хочу, щоб у нас так було завжди або ж ще краще.

Бажаю кожній знайти свою опору, свого прекрасного чоловіка. Адже любов і світло завжди перемагають