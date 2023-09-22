Музикант Ivan NAVI приховує особисте життя й майже не розповідає про кохану. Минулого місяця співак здивував новиною, що вперше став батьком.

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Ivan NAVI показав фото з сином

Сьогодні артист опублікував нове фото на особистій сторінці. Він показався у білій сорочці разом з маленьким сином на руках.

У сім'ї Ivan NAVI свято – 22 вересня Дарію виповнився один місяць. На фото видніється рука, яка тримає блакитний святковий торт. Можливо, це кохана Ivan NAVI.

Сьогодні наше перше свято – Дарусику 1 місяць. Час так швидко летить, стараюсь цінувати кожен момент проведений з сином. Всі кажуть, що він моя копія. Не знаю, не знаю… Апетитом точно в мене,

– жартує молодий батько.



Ivan NAVI з сином / Фото з інстаграму Ivan NAVI

Шанувальники вітають зіркового батька та його сина зі святом:

"Вітаю, такі гарні";

"Дуже мило, вітаю, друже";

"Які милі. Щирі вітання, нехай ваше малятко зростає щасливим та в мирній Україні";

"Вітаю, хай росте здоровеньким";

"Вітання малюку".

Ivan NAVI став батьком

Чимало пісень музиканта на тему кохання. У нещодавньому інтерв'ю Ivan NAVI зізнався, що його серце – зайняте. Але більше розповідати не став.

Вже 22 серпня Ivan NAVI опублікував зворушливе фото з пологового та зізнався, що став батьком. Його сина звати Сяркевич Дарій Іванович.