Також для проєкту "Інтерв'ю24" виконавець зізнався, чи вільне зараз його серце, розповів про поїздки на фронт і як ставиться до колег, які перекладають російськомовні пісні на українську або відсиджуються за кордоном.

Це цікаво Ми обов'язково зберемо стадіон, – інтерв'ю з 7TEEN'S, треки яких розривають тікток

Сумнівався, що це на часі, – про новий трек "На мить" та інші прем'єри

Днями ви випустили трек "На мить". Автором слів і музики є Дмитро Сисоєв. Хто запропонував таку співпрацю?

Практично всі мої пісні написані професійними авторами. Я ж переважно коригую щось в аранжуванні, вокалі, манері співу. Дмитро Сисоєв є одним з небагатьох авторів, які так точно відчувають мій стиль, смак, звучання. Він, до речі, є також автором пісні "Тимчасовий релакс". У мене був референс, в якій стилістиці звучання я хотів би нову пісню. Своє бачення я надіслав Дімі, і вже через три дні він скинув мені демоверсію, над якою ми працювали десь з весни.

Ivan NAVI – "На мить": слухайте пісню онлайн

З ким з молодих виконавців чи авторів хотіли б попрацювати найближчим часом?

Ще до того, як вистрілив YAKTAK, я слідкував за ним. Також добре знаю SHUMEI, бо спілкуюся з його продюсером. Всі вони талановиті, кожен майстер у своїй стилістиці.

Так само дуже подобається CHEEV. Я підписався на нього ще 4 роки тому, коли він тільки почав записувати кавери. Ще тоді казав, що він стане успішним, в нього дуже цікавий тембр.

Ви рідко з'являєтеся в медіапросторі, останнім часом було мало прем’єр, як цей понад рік війни вплинув на ваше життя?

Перед початком повномасштабного вторгнення у мене був готовий ліричний альбом. Та довгий період я не випускав його, бо сумнівався, що це на часі. В травні 2022 року вийшла пісня і кліп "Пишу тобі листа", бо я відчув, що вона може стати підтримкою для людей в такий складний період. У жовтні вийшов й сам альбом, який також сильно зрезонував у слухачів. Ми ще випускали різні версії пісень з цього альбому, але прем'єру нової я якось підсвідомо відтягував. Хотів зробити щось танцювальне, але з ноткою ностальгії, не просто трек, а з сенсами, які б відповідали цьому часу також. Так з'явилась пісня "На мить".

Тепер у планах частіше випускати пісні, бо за цей час назбиралось багато матеріалу. Значна частина з них – це знову лірика, але така, що мурахи по шкірі від неї. Та після планую повернутись знову в більш танцювальний стиль.

Чи вільне зараз серце Ivan NAVI

Більшість ваших треків про кохання, але ви рідко говорите про своє особисте життя. Чи зараз серце Ivan NAVI зараз вільне?

Вже зайняте.

Ivan NAVI – "Пишу тобі листа": дивіться відео онлайн

Для мене це не показник, – про переклад російськомовних пісень та відсиджування за кордоном

Чимало артистів зараз перекладають свої російськомовні треки на українську. Ви підтримуєте таку ініціативу?

Вони молодці, що перекладають пісні. Єдине, що прикро – збагнули цю потребу лише після повномасштабного наступу. Так, є артисти, які раніше гастролювали в Росії, а зараз, так би мовити, перевзулися, записавши пісні українською мовою.

Звісно, є люди, які не їздили в Росію, але співали російською, а зараз перекладають на українську. Але для мене переклад пісень не є показником. Побачимо в перспективі.

Проблема наших людей в тому, що вони швидко все забувають. І чомусь це сприймається зараз як героїзм, а от щодо щирості таких дій – буде видно. Бо вибирати українське – це стиль життя, мислення, розуміння історичного контексту, щире вболівання за розвиток української культури, української мови й українського контенту. Так, це хороший приклад для людей, які на них підписані, для фанів, і це супер. Але коли позаочі чуєш, як продовжує дехто бідкатись, що ой як тяжко, тепер треба стільки всього змінювати – то задумуєшся над мотивами. Погодьтесь, є дві великі різниці – свідомо вибрати українське, бо не хочеш ніяким чином асоціювати себе з країною-терористом Росією, і вибрати українське, бо суспільство зараз не сприйме російське у будь-якому вигляді.

Як ставитесь до тих чоловіків, які під час війни відсиджуються за кордоном?

З одного боку, в людини може бути елементарний страх. З іншого боку, якщо ти патріот своєї країни, то мав би залишитись тут, захищати своїх рідних. Якщо ж вже вибрав шлях бути за кордоном, то старайся бути корисним хоча б на відстані.



Ivan NAVI / Фото пресслужби

А як ставитеся до тих колег, які виїжджають за кордон зараз?

Я не можу говорити за всіх, але після початку повномасштабного вторгнення ті люди, які мене оточували, працювали виключно на благодійних засадах. Однак ми маємо розуміти, що в кожного артиста є команда, яку потрібно забезпечувати, є свої сім'ї.

Тому, якщо людина їде за кордон на благодійний концерт і привозить кошти для військових та волонтерів, а це, як правило, великі кошти, які зібрати в Україні донатами зараз дуже складно, бо реально дуже багато потреб, і паралельно має можливість ще заробити, щоб хоча б зберегти команду – це має сенс. Найголовніше продовжувати нагадувати людям за кордоном про війну та геноцид, який творить Росія проти українців. Інше питання, що має дійсно розглядатись кожен випадок окремо, не тільки з когорти артистів, але й з усіх галузей, має оцінюватись доцільність і вигода для держави такого виїзду. Має братись до уваги бекграунд. Це ж і промоція української культури за кордоном, чи представлення України в спорті, чи участь в міжнародних заходах, які мають вплив на певну індустрію тут, в Україні, і її процвітання в майбутньому.

Ви часто буваєте на передовій, де постійна небезпека, та й загалом безпечного місця в Україні зараз немає. Яка ситуація від 24 лютого 2022 року особисто для вас була найнебезпечнішою?

На одній з локацій, де ми ночували біля Краматорська, підійшов мій кум, який є командиром однієї з бригад, і каже: "Дивись, не хотів тебе лякати, але тут часто буває таке, що вночі ДРГ заходять". Думаю: "Ну а що мені вже робити? Я звідси сам ітак нікуди не дінуся". Не можу сказати, що прильоти були прямо біля нас, але близько. Там життя проходить зовсім по-іншому. Хлопці більш-менш до цього звикають.

Не відкидаю цей варіант, – про службу в ЗСУ та повістку

Воєнний стан знову продовжили, мобілізація триває. Чи думали ви про те, що одного разу доведеться взяти зброю в руки та стати на захист держави?

Я й зараз про це думаю. Досить часто дивлюся інтерв'ю наших військових і розумію, що відбувається на фронті, людські резерви також потрібно поновлювати. Я переконаний, що більшість українців рано чи пізно буде на фронті. Не відкидаю варіант, що і я там опинюся.

А повістка вам приходила?

Ні, ще не приходила.



Ivan NAVI / Фото пресслужби

Скільки грошей Ivan NAVI зібрав на армію

Зараз ви не на фронті, але допомагаєте нашим військовим в тилу. Чи рахували, скільки грошей ваша команда зібрала на армію за час повномасштабної війни?

Десь понад 150 – 200 тисяч гривень тільки з особисто організованих концертів. Звіти за тур у жовтні минулого року, до речі, є у моїх соцмережах. З кожного концерту ми перераховували кошти на різні потреби. До того ж дали ще до 40 благодійних концертів з іншими артистами, в рамках яких збирались кошти для військових та волонтерів. А це з кожного концерту не менше сотні тисяч, а подекуди й мільйони гривень.



Ivan NAVI / Фото пресслужби

Бліц з Ivan NAVI