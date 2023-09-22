Музыкант Ivan NAVI прячет личную жизнь и почти не рассказывает о любимой. В прошлом месяце певец удивил новостью, что впервые стал отцом.

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Ivan NAVI показал фото с сыном

Сегодня артист опубликовал новое фото на личной странице. Он показался в белой рубашке вместе с маленьким сыном на руках.

В семье Ivan NAVI праздник – 22 сентября Дарье исполнился один месяц. На фото виднеется рука, держащая голубой праздничный торт. Может быть, это любимая Ivan NAVI.

Сегодня наш первый праздник – Дарусику 1 месяц. Время так быстро летит, стараюсь ценить каждый момент, проведенный с сыном. Все говорят, что это моя копия. Не знаю, не знаю… Аппетитом точно у меня,

– шутит молодой отец.



Ivan NAVI с сыном / Фото с инстаграма Ivan NAVI

Поклонники поздравляют звездного отца и его сына с праздником:

"Привет, такие хорошие";

"Очень мило, поздравляю, друг";

"Какие милые. Искренние поздравления, пусть ваша малышка растет счастливой и в мирной Украине";

"Привет, пусть растет здоровеньким";

"Поздравление малышу".

Ivan NAVI стал отцом

Многие песни музыканта на тему любви. В недавнем интервью Ivan NAVI признался, что его сердце занято. Но больше рассказывать не стал.

Уже 22 августа Ivan NAVI опубликовал трогательное фото из роддома и признался, что стал отцом. Его сына зовут Сяркевич Дарий Иванович.