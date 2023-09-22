Музыкант Ivan NAVI прячет личную жизнь и почти не рассказывает о любимой. В прошлом месяце певец удивил новостью, что впервые стал отцом.
К слову Саша Бо призналась, что ее беременность протекает с аномалией: блоггер назвала диагноз
Ivan NAVI показал фото с сыном
Сегодня артист опубликовал новое фото на личной странице. Он показался в белой рубашке вместе с маленьким сыном на руках.
В семье Ivan NAVI праздник – 22 сентября Дарье исполнился один месяц. На фото виднеется рука, держащая голубой праздничный торт. Может быть, это любимая Ivan NAVI.
Сегодня наш первый праздник – Дарусику 1 месяц. Время так быстро летит, стараюсь ценить каждый момент, проведенный с сыном. Все говорят, что это моя копия. Не знаю, не знаю… Аппетитом точно у меня,
– шутит молодой отец.
Ivan NAVI с сыном / Фото с инстаграма Ivan NAVI
Поклонники поздравляют звездного отца и его сына с праздником:
- "Привет, такие хорошие";
- "Очень мило, поздравляю, друг";
- "Какие милые. Искренние поздравления, пусть ваша малышка растет счастливой и в мирной Украине";
- "Привет, пусть растет здоровеньким";
- "Поздравление малышу".
Ivan NAVI стал отцом
Многие песни музыканта на тему любви. В недавнем интервью Ivan NAVI признался, что его сердце занято. Но больше рассказывать не стал.
Уже 22 августа Ivan NAVI опубликовал трогательное фото из роддома и признался, что стал отцом. Его сына зовут Сяркевич Дарий Иванович.