На відео видно, як невідомий піднявся на сцену, став на одне коліно перед співачкою та зробив їй пропозицію. Люди в залі дуже підтримали закоханого та кричали: "Гірко".

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Прихильник подарував співачці великий букет троянд та обручку. Він запропонував Ірині "любов, вірність, щастя" та запитав, чи стане вона його дружиною.

Спершу Білик розгубилась від такої несподіванки. Вона додала, що це не шоу, як багато хто міг подумати.

Мені б дуже хотілося мати такого чоловіка як ти. Але ж ми зовсім не знайомі, але просто бачу тебе в залі і я дуже щаслива, коли ти зі мною на всіх концертах. І зараз подумала, це буде неправильно, сказати людині, яка мене любить "ні",

– відповіла співачка.

У підписі до відео, Ірина запитала своїх підписників, чи виходити їй заміж за прихильника. Утім, поки невідомо, яке рішення прийняла артистка.

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