Цікаво, що цей трек ще 15 років тому вона присвятила Дмитру Дікусару, який зараз воює у лавах ЗСУ. Шанувальники в захваті від такої ініціативи. Їм сподобалась україномовна версія пісні, передає 24 Канал.
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Ірина Білик переклала "Ми будем вместе"
Розквітає ніч, зоряне панно. І стихають кроки за моїм вікном. Віру у добро вже не зупинити. Я ловлю твої бажання кожну мить. Ми будемо разом, я знаю. Таких як я — не буває. Таких як ти – не втрачають. Ми будемо разом, я знаю,
– тепер звучить в пісні.
Реакція мережі
Українськомовне виконання треку дуже схвально сприйняли шанувальники.
- "Молодчинка! Дуже гарно звучить українською мовою! Ти талант";
- "Краще звучить українською. Це 100%";
- "Як же класно. Я обожнюю цю пісню, але принципово не слухала ворожу мову";
- "Вау. Українською нарешті. Супер";
- "Молодець, що переклала на українську";
- "Дуже гарно, молодчинка";
- "Круто. Дуже сильно і гарно".
Стосунки Дмитра Дікусара та Ірини Білик: що відомо
- Історія кохання знаменитостей розпочалася на шоу "Танці з зірками". Тоді співачка змінила партнера через заяву про сексуальні домагання. Гучний скандал змусив попереднього танцівника покинути проєкт, а на його зміну прийшов Дмитро Дікусар. Так, між Дмитром та Іриною закрутилися романтичні стосунки. Вже у 2007 році пара обмінялась присягами у Ріо-де-Жанейро.
- Втім, через 3 роки вони розійшлися.
"Просто у нас закінчилися стосунки. Знаєте, коли свічка згорає, вона згорає. Була хімія, була пристрасть, свіжі емоції. Потім все кудись зникло. Ніхто в цьому не винен. Ви мусите відразу розуміти, що немає поганих, хороших. Просто, можливо, у цього роману була доля саме такого періоду", – зазначив Дмитро Дікусар.