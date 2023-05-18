Лише нещодавно Ірина Білик показала нову світлину з танцівником і хореографом Дмитром Коляденком. На фото колишня пара позувала в обіймах.
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Багатьох дуже цікавить, чи разом ми з Дмитром? Чи спимо ми разом, чи їмо разом? Людям дуже потрібна, особливо зараз, казка. Так, ми кохаємо одне одного,
– заявила БІлик.
Звісно, співачка не уточнила, чи живуть вони в одній квартирі, але відомо, що пара часто снідає разом.
"Чи спимо ми разом? Ми вам не розкажемо. Їмо разом й інколи снідаємо. Ми дуже часто зустрічаємося на наших спільних концертах. І я кажу: "Дімко, ти в мене вже в райдері. Тому будемо і відпочивати разом, і спати", – відповіла вона.
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В мережі шанувальники постійно запитують у зірки про стосунки. Зокрема, в останніх коментарях у Білик допитувалися про роман з Коляденком:
- "Діма завжди зізнавався у коханні Ірині, якщо вони знов разом – це чудово".
- "Звичайно, не моя справа щодо вашої пари, стосунків, але ви настільки гармонійно виглядаєте разом!"
- "Ви створені один для одного… Від долі не втечеш.. Ви як Джей Ло та Бен Аффлек".
- "Якщо ви знову разом, то я дуже рада. Ви прекрасна пара. І вам судилося бути разом".
- "Мені завжди подобалася ваша пара!"
Раніше Ірина Білик ділилась роликом, у якому позувала в компанії Дмитра Коляденка. Артистка тримала в руках лаконічний букет троянд, а Дмитро ніжно обіймав її. До того ж наприкінці ролику Ірина засвітила обручку на правій руці.
Що відомо про стосунки Білик та Коляденка
- Стосунки Ірини Білик і Дмитра Коляденка тривали з 2004 до 2006 року. Вони не були в офіційному шлюбі. Згадуючи про спільне життя, Білик говорила, що в них із Коляденком були бійки через ревнощі й до них часто приїжджала поліція.
- Після розставання пара підтримує дружні стосунки, вони постійно публікують спільні фото та відео, а також вітають один одного зі святами. У грудні 2022 року Білик разом із Коляденком навіть поїхала на гастролі за кордон. Після цього пара періодично інтригує шанувальників заявою про поновлення романтичних стосунків.
- Цікаво, що у 2014 році Білик вийшла заміж за азербайджанського режисера Аслана Ахмадова, який проживає в Москві. У грудні 2015 року в пари народився син Табріз (від сурогатної матері).
- Але вже влітку 2021 року стало відомо, що Білик та Ахмадов розлучилися. У Білик також є дорослий син Гліб Оверчук (28 років), його батько – екскоханий співачки Андрій Оверчук.
- Додамо, що в Коляденка теж є дорослий син Дмитро, учасник українського гурту Kadnay від колишньої дружини Олени Коляденко.