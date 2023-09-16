Зокрема, днями Ірина Білик підігріла чутки про те, що зустрічається з Дмитром Коляденком відео з поцілунком. Більшість фанів переконані, що співачка і танцівник створені один для одного.
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Ірина Білик поцілувалася з Дмитром Коляденком
Артистка опублікувала коротке відео з Дмитром у своєму інстаграмі. У ролику помітно, що екскохані разом відвідали салон краси. У закладі спершу була лише Ірина, проте згодом до неї долучився й Дмитро. Співачка зустріла екскоханого з келихом шампанського й зірки поцілувалися, коли танцівник зайшов до приміщення.
Реакція мережі
У коментарях чимало шанувальників зраділи за пару. Вони зазначили, що давно знали про те, що Ірина та Дмитро у майбутньому будуть разом.
- "Все дитинство казала, що під кінець ця парочка зійдеться. Не було жодного шоу, щоб Коляденко про Ірину не згадав";
- "Які ви красунчики";
- "Ірино, так приємно, що ви сяєте щастям";
- "Які ви класні";
- "Ви створені один для одного";
- "Які ви гарні. Щастя вам";
- "Яка гарна пара і яка ви чудова жінка! Бажаю великого щастя. Діма прекрасний чоловік".
Водночас були й негативні коментарі.
- "Я пам'ятаю, як грандіозно вони розійшлися 20 років тому, яким брудом він поливав Іру, які принизливі інтерв'ю давав… Ірі, звичайно, видніше, але для мене Дмитро - фу";
- "Лютий кринж".
Що відомо про стосунки Ірини Білик та Дмитра Коляденка: коротко
- Зірки були разом з 2003 до 2006 року. Спочатку їхні стосунки здавалися ідеальними, але з часом ревнощі поглинули хореографа, що призвело до конфліктів між парою. До того ж поки Білик і Коляденко зустрічалися, танцівник щороку освідчувався співачці. Каблучки вона приймала, проте заміж не виходила.
- Згодом зіркова пара все ж розійшлася. Розлучення танцівник переживав дуже тяжко. Страждання спонукали його до божевільних дій. Наприклад, він продав ЗМІ інтимні фотографії колишньої коханої, викинув з 13-го поверху диван і навіть порізав її картини.
- Водночас зараз пара зберігає теплі дружні стосунки, вони підтримують один одного й запрошують на свята.