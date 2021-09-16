Ірина Шейк вперше прокоментувала чутки про роман з Каньє Вестом
Джерело:Highsnobiety
Російська модель Ірина Шейк вперше відреагувала на чутки про роман з американським репером Каньє Вестом. Вона заявила, що їй можуть приписувати стосунки з різними людьми, однак вона особисте життя приховує.
Американський виконавець Каньє Вест та російська модель Ірина Шейк, за словами інсайдерів, зустрічалися близько кількох місяців. Тільки після того, як з'явилась інформація про розрив стосунків зіркової пари, Ірина Шейк вперше висловилась про роман.
До слова Не з Каньє Вестом: Ірину Шейк побачили біля будинку ймовірного бойфренда
Ірина Шейк відреагувала на чутки про роман з Вестом
Знаменитість вирішила не відповідати прямо на запитання журналіста. Як вона приховувала особисте життя, так і робитиме це далі. Вона не підтвердила інформацію про можливий роман з Каньє Вестом, але й не спростувала її.
Завтра з'явиться чутка про те, що я зустрічаюся зі своїм швейцаром. А згодом це буде хтось інший. Слухайте, в моєму особистому житті завжди щось відбувається, але я тримаю це при собі,
– заявила Ірина Шейк.
Що відомо про роман Веста та Шейк
- Перші чутки про стосунки репера та моделі з'явилися більш як 3 місяці тому. Однак на початку червня майже всі підозрювали, що Каньє та Ірина зустрічаються: в мережі з'явилися їхні спільні фото. Зірки відпочивали разом у Франції з нагоди дня народження виконавця.
- Колишня дружина Каньє Веста Кім Кардашян знала про роман ексчоловіка та Ірини Шейк ще до того, як про це стало відомо у пресі. Вона добре поставилася до їхніх стосунків. Колишній моделі Бредлі Купер також не був проти її нових стосунків.
- Вже через місяць Ірина Шейк нібито заявила, що більше не хоче розвивати стосунки з Каньє Вестом. Її надто сильно бентежило те, що журналісти розпускають про пару чутки.
- Наприкінці серпня союз зірок повністю розпався. За даними джерел, їхні стосунки не були серйозними. Коли репер став надто зайнятий через роботу та дітей і не мав часу на побачення, то вирішив розірвати романтичні стосунки з моделлю.