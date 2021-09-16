Ірина Шейк вперше прокоментувала чутки про роман з Каньє Вестом

Російська модель Ірина Шейк вперше відреагувала на чутки про роман з американським репером Каньє Вестом. Вона заявила, що їй можуть приписувати стосунки з різними людьми, однак вона особисте життя приховує.

Американський виконавець Каньє Вест та російська модель Ірина Шейк, за словами інсайдерів, зустрічалися близько кількох місяців. Тільки після того, як з'явилась інформація про розрив стосунків зіркової пари, Ірина Шейк вперше висловилась про роман.

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Ірина Шейк відреагувала на чутки про роман з Вестом

Знаменитість вирішила не відповідати прямо на запитання журналіста. Як вона приховувала особисте життя, так і робитиме це далі. Вона не підтвердила інформацію про можливий роман з Каньє Вестом, але й не спростувала її.

Завтра з'явиться чутка про те, що я зустрічаюся зі своїм швейцаром. А згодом це буде хтось інший. Слухайте, в моєму особистому житті завжди щось відбувається, але я тримаю це при собі,

– заявила Ірина Шейк.

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