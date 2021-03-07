Популярна українська співачка Ірина Федишин продовжує підкорювати прихильників бездоганним зовнішнім виглядом. Днями вона прогулялася вуличками Львова у яскравій шубці.

Ірина Федишин продовжує вражати шанувальників. Знаменитість оприлюднила декілька фото з прогулянки у сонячний весняний день.

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Яскравий образ Ірини Федишин

Виконавиця позувала на вулицях Львова у яскравому вбранні. Вона постала перед камерою у світлих джинсах, ніжно-рожевій кофті та яскравій шубці без рукавів. Струнку талію Ірина підкреслила за допомогою темно-синього пояса. Такий look вона поєднала з білим взуттям на високих підборах.

Біляве волосся красуня зібрала у зачіску ззаду, лише декілька пасм спадали на обличчя. Повіки Федишин нафарбувала коричневими тінями, а губи – рожевою помадою. Серед аксесуарів аутфіт співачки доповнювали довгі сережки та велика рожева сумка.

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Красиві аутфіти Ірини Федишин: